Neufraunhofen empfängt Eintracht Landshut zum letzten Heimspiel

Der SV Neufraunhofen steht zwei Spieltage vor Schluss des Spieljahres 2022 mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins in der Bezirksliga West. Mit einem Sieg am Sonntag um 14 Uhr gegen Eintracht Landshut würden die Vilstaler sogar die vorzeitige Wintermeisterschaft klar machen.

Beim SVN ist man deshalb gewarnt vor der Eintracht und wird das Duell mit dem nötigen Respekt antreten. Mit zuletzt vier Siegen in Serie ist die Brust der Vilstaler ebenfalls breit. Beim 4:2-Auswärtserfolg in Simbach/Inn wies die Elf von Alexander Auhagen eine Bezirksliga-Topmannschaft in einem schnellen Spiel in die Schranken und möchte die Form auch ins letzte Heimspiel mitnehmen. Zuhause ist der SVN noch ungeschlagen und möchte das auch bleiben und nebenbei die traditionelle Kirta-Feier, die nach dem Spiel stattfindet, mit einem Sieg beleben.

„Die Eintracht hatte einen holprigen Start, ist aber jetzt wieder in der Spur. Am Ende werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, ist sich Treimer sicher und weiß um die Derby-Aufgabe. "Gegen so eine erfahrene Mannschaft muss man unheimlich aufpassen." Dafür kehrt beim SVN der zuletzt beruflich verhinderte Johannes Manhart zurück in den Kader.

Kader: Huber, Brenninger Daniel, Brenninger Stefan, Brenninger Tobias, Dachs, Eglhuber Nico, Forster, Gerauer, Koller, Kratzer Roman, Manhart, Rückauf, Schediwy, Schmid, Schoene, Treimer.