Neufraunhofen crasht Teisbachs Meisterparty und sorgt für Spannung

Johannes Aigner schießt zum 1:2 ein und lässt die Teisbacher Sportanlage verstummen. Am Ende vertagt der SVN durch den 3:1-Sieg die Meisterfrage auf den letzten Spieltag. – Foto: Charly Becherer

Der SV Neufraunhofen hat am 29.Spieltag das Titelrennen der Bezirksliga West noch einmal spannend gemacht. Vor 873 Zuschauern besiegte die Auhagen-Elf den FC Teisbach mit 3:1 und crashte damit die fest eingeplante Meisterparty. Am letzten Spieltag könnten die Grafen, bei einer Schierlinger Niederlage, damit sogar noch die Aufstiegsrelegation erreichen. „Wir hatten von Anfang an das Heft in der Hand und uns auch vom Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Sieg war hart erarbeitet und geht absolut in Ordnung“, lobte Alexander Auhagen sein Team und wusste, was der Sieg seiner Mannschaft bedeutete. „Den Jungs hat der Sieg gut getan aufgrund dem vielen Verletzungspech in den vergangenen Wochen und der negativen Presse.“

Das Spitzenspiel nahm sofort fahrt auf. Stefan Brenninger erzielte ein sehr knappes Abseitstor, ehe Oliver Gabel am SVN-Schlussmann scheiterte. In der 18.Minute nahm Teisbachs Franz Gruber einen Freistoßabpraller direkt und der abgefälschte Schuss landete zum 1:0 im Netz. Oliver Gabel hätte mit einem Schlenzer beinahe sogar auf 2:0 gestellt. Neufraunhofen überstand jedoch diese Phase und schlug in der 40.Minute per Kopfballtreffer von David Eichinger nach einer Ecke zurück. Im zweiten Durchgang waren die Gäste die aktivere Mannschaft, erspielten sich zunächst aber nur Halbchancen. Als sich Teisbachs Christian Biersack aufgrund von Ballwegschlagen eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe einfing (73.), schlugen die Grafen zu. Einen tollen Spielzug vollendete Johannes Aigner via Innenpfosten zum 1:2 (78.). Ein Aufbäumen der Hausherren blieb aus, sodass Stefan Brenninger mit einem Konter zum 1:3 die Heimfans endgültig verstummen lies (89.).