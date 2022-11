Neufraunhofen bleibt über den Winter auf der Eins

Wenn‘s läuft, dann läuft’s – so einfach kann man das beim SV Neufraunhofen zusammenfassen. Zum fünften Mal in Folge gewann das Team von Alexander Auhagen beim Match am Sonntagnachmittag gegen den FC Eintracht Landshut und konnte aufgrund patzender Konkurrenz die Tabellenführung auf sechs Punkte ausbauen.

Dabei startete die Eintracht besser in die Partie und wirkte einen Tick agiler als die zuhause noch ungeschlagenen Neufraunhofner. Mit ordentlichen Kombinationen spielte sich Landshut vors gegnerische Tor und kam so auch in der 18.Minute zur Führung. Ivan Livaja sorgte mit einem satten Schuss aus 13 Metern für das 1:0. Der SVN versuchte sich ins Spiel zu kämpfen und nutzte dafür einen Standard. Erst entschied Referee Simon Enggruber nach einer Ecke bei einem Kopfball von Daniel Treimer noch auf kein Tor, obwohl der Ball wohl schon hinter der Linie war. In der 41.Minute gab es dann erneut Ecke und der von Stefan Brenninger getretene Ball wurde von Michael Koller aus dem Gewühl ins Tor zum Ausgleich abgefälscht.

Nach der Pause drückte der Aufsteiger dem Spiel mehr seinen Stempel auf und hatte in der 50.Minute die Chance per Handelfmeter. Daniel Treimer verlud den Keeper, scheiterte jedoch am Innenpfosten. Sieben Minuten später gab es nach einem Foul an Nico Eglhuber erneut einen Strafstoß für die Hausherren, den Treimer diesmal eiskalt zur 2:1-Führung verwandelte (57.). Anschließend entwickelte sich ein munteres Fußballspiel, bei dem die Landshuter auf den Ausgleich drückten, aber Neufraunhofen mit blitzschnellen Kontern stets das 3:1 auf dem Fuß hatte. So scheiterte Florian Schoene genauso wie später Stefan Brenninger nach einem Freistoß an der Latte. Die Eintracht hatte ebenfalls per Freistoß die beste Chance, aber den Versuch von Edvald Lamcaj entschärfte SVN-Schlussmann Thomas Huber. „Ich möchte nicht von einem Arbeitssieg reden, weil das die Leistung von Landshut schmälern würde, aber am Ende war es für uns ein wichtiger Sieg, um oben zu bleiben", resümiert SVN-Co-Spielertrainer Daniel Treimer den Dreier.