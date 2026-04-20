Neufraunhofen bleibt den Serien treu von Thomas Huber · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

SVN-Angreifer Thomas Niedermeier stockte sein Torkonto mit dem Führungstreffer in Plattling auf zehn Tore auf. – Foto: Michael Birkner

Der SV Neufraunhofen bleibt in der Bezirksliga West ein Serientäter. Mit dem 2:0-Sieg bei der SpVgg Plattling am Sonntagabend führte die Mannschaft von Christian Endler ihre Siegesserie fort. Beim vierten Dreier in Folge blieben die Grafen auch zum vierten Mal ohne Gegentreffer und sind nun heiß aufs Derby am Mittwochabend gegen Geisenhausen (19 Uhr). „Der Sieg war hochverdient und über die gesamten 90 Minuten nicht gefährdet. Plattling hatte praktisch keine nennenswerte Torchance“, stellte SVN-Trainer Christian Endler die Dominanz seiner Mannschaft hervor, die lediglich ein wenig leichtfertig mit ihren Chancen umging. „Wir hatten bereits im ersten Durchgang vier Hochkaräter und müssen eigentlich in Führung gehen. Das schön herausgespielte 1:0 von Tom Niedermeier in der zweiten Halbzeit hat dann den entscheidenden Knacks gegeben.“

Neufraunhofens Trainer sprach dabei die dicken Chancen von Tobias Brenninger, Hannes Karl und Tom Niedermeier an, die schon zu Toren führen hätten müssen. Aber auch nach dem Treffer dauerte es, bis eine abgefälschte Hereingabe von Maximilian Hänle via Bogenlampe zum 2:0 in die Maschen flog (69.). „Da waren wir im letzten Drittel einfach nicht präzise genug“, so Endler, der personell nun noch einen weiteren Ausfall zu beklagen hat. Nico Eglhuber zog sich eine Muskelverletzung zu. Dafür konnte Stefan Haas wieder erste Minuten sammeln. Nun liegt der Fokus beim SVN auf dem Heimderby am Mittwochabend gegen den TV Geisenhausen. „Wir freuen uns alle brutal auf das Derby zuhause“, lässt der Grafen-Coach wissen. Sein Team will vor allem die schwache Leistung aus dem Hinspiel vergessen machen, als der eigentliche Favorit einen schmeichelhaften 2:0-Rückstand in der Schlussminute noch ausglich.