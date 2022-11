Neufraunhofen bezwingt auch Verfolger Aiglsbach

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie, bei der Aiglsbach einen Tick druckvoller agierte. Vor allem mit langen Bällen auf Sturmführer Manfred Gröber wollte der TVA zum Erfolg kommen. Die ersten Abschlüsse verfehlten aber das Gehäuse und so kam Neufraunhofen mit der ersten echten Konterchance zum 0:1. Daniel Treimer schickte Michael Gerauer auf die Reise, der den einlaufenden Stefan Brenninger perfekt zur Gästeführung bediente (18.). Die Hausherren ließen sich vom Rückstand aber nicht beirren und blieben spielbestimmend. Folgerichtig fiel in der 28.Minute der Ausgleich, als Neufraunhofen den Ball nicht klären konnte und eine Flanke auf Markus Schmidt per Kopfballablage bei Gröber landete und dieser den Ball aus fünf Metern ins Tor hämmerte. Anschließend gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe Aiglsbach in der 40.Minute mit einer Kopie des ersten Treffers die 2:1-Führung erzielte. Der SVN brachte einen langen Ball nicht aus der Gefahrenzone und Florian Schweiger netzte aus sieben Metern ein.

In der Pause fand SVN-Coach Alexander Auhagen die richtigen Worte, denn sein Team kam mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen aus der Kabine. Bereits in der 49.Minute fiel der Ausgleich, als Nico Eglhuber einen Querschläger aus 13 Metern aufs Tor brachte und sein Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Beide Mannschaften hatten nun Gelegenheiten, aber das Tor erzielte der SVN durch einen Sonntagsschuss. Stefan Brenninger nahm sich aus gut 30 Metern ein Herz und schweißte die Kugel zum vielumjubelten 3:2 ins Kreuzeck (65.). Die Partie wurde vor 500 Zuschauern nun immer hitziger. So musste erst Niklas Schmidtbauer auf Seiten des TVA nach wiederholtem Foulspiel für zehn Minuten zuschauen (70.), ehe Neufraunhofens Florian Schoene aufgrund einer vermeintlichen Tätlichkeit am Torhüter die Rote Karte sah (77.). Aiglsbach drückte nun vor allem in Überzahl auf den erneuten Ausgleich. Bei zwei gefährlichen Freistößen von Manfred Gröber parierte SVN-Schlussmann Thomas Huber glänzend, ehe Gröber nach einer Hereingabe den Ball nicht traf und die dickste Chance liegen ließ. Auf der Gegenseite musste TVA-Torhüter Andreas Schmidt sein ganzes Können aufbieten, um einen frechen Heber von Daniel Treimer noch über den Querbalken zu bugsieren. Am Ende blieb es beim 2:3-Auswärtserfolg für Neufraunhofen, mit dem Co-Spielertrainer Daniel Treimer absolut zufrieden war. „Beide Mannschaften haben ein gutes Spiel abgeliefert. Die letzten sechs Partien sind wir fünfmal hintereinander in Rückstand geraten - und haben am Ende die Begegnungen nicht unverdient gedreht. So auch heute.“