Neufahrns Verzicht stellt die ganze Liga auf den Kopf

SGT Istanbul Moosburg – FC Neufahrn 1:6 (0:3). Am Freitagabend stellte der FC Neufahrn mit der Meldung an die Kreis㈠spielleitung, dass man auf den Platz in der Kreisklasse verzichtet und stattdessen den Platz der Zweiten Mannschaft in der A-Klasse einnimmt, alles auf den Kopf. Kreisspielleiter Florian Neubert teilte diese Neuigkeit den im Abstiegskampf beteiligten Vereinen am Samstag mit, und dann herrschte Klarheit: Die Ergebnisse des FC Neufahrn bleiben bestehen, und der Verein wird als Absteiger auf den letzten Platz gesetzt. Mauern ist damit Vorletzter, stand aber ohnehin schon als Absteiger fest. Vor dem Spieltag standen die SpVgg Attenkirchen und der SC Freising als Relegationsteilnehmer fest.

Der Morgen vor dem letzten Spieltag der Kreisklasse war Aufregung pur: Der FC Neufahrn verzichtete überraschend auf seinen Platz in der Kreisklasse – und damit war alles klar: Mauern und Neufahrn steigen ab, Attenkirchen und der SC Freising spielen Relegation. Alle anderen bleiben drin. Und alle kickten sich entspannt in die Sommerpause.

Neufahrns Trainer Bastian Schweiger sagte nach dem nie gefährdeten Sieg bei Istanbul, dass ihn niemand vom Rückzug informiert habe. Er erfuhr es kurz vor dem Spiel durch die Handynachricht eines Paunzhausener Spielers. Schweiger war wenig begeistert von der Vorgehensweise und erklärte seine Mission für beendet: „Ich habe an den richtigen Stellschrauben gedreht. Wir haben einen Platz belegt, der für den direkten Klassenerhalt reichen würde.“ Für die Neufahrner trafen Mark Gascoyne (30./56.), Alexandru Dubinschi (40./90.), Erik Ogbebor (44.) und Simon Allmeier (71.) bei dem Ehrentreffer von Mesut Toprak (89.).

BC Uttenhofen – SV Hörgertshausen 1:4 (0:3). Auch die Gastgeber konnten nach dem Neufahrn-Kracher aufatmen, denn sie waren von Beginn an chancenlos gegen den Tabellendritten. Valentin Schwarz (19.), Michael Hobmaier (26.) und Julian Radlmaier (42./70.) trafen gegen eine ganz schwache Heimmannschaft. Passend zur gesamten Saison war bei Hörgertshausen, dass man wieder viel zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten machte. Trainer Mike Tafelmaier nahm Rang drei – drei Punkte hinter Dietersheim – hadernd zur Kenntnis: „Wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten, könnten wir ganz woanders stehen.“

SpVgg Attenkirchen – SpVgg Mauern 3:1 (2:0). Der Attenkirchener Trainer Michael Huber sagte seinen Spielern nichts vom Neufahrner Verzicht, um den Druck vor der Relegation zu simulieren. In der ersten Hälfte waren die Gastgeber richtig stark – und nach 47 Minuten hieß es 3:0 durch die Tore von Marcus Klaas (7./11.) und Hannes Bous (47.). „Die Jungs haben das gut gemacht“, sagte Huber. Jonas Schneeweis gelang das Mauerner Abschiedstor in der Kreisklasse (51.), dem fast noch das 3:2 gefolgt wäre. Attenkirchen geht nach zehn Punkten aus den letzten vier Ligaspielen nun mit richtig breiter Brust in die Relegation. Coach Huber ist derzeit sehr glücklich mit den Spielen seiner Schützlinge.

SC Freising – FVgg Gammelsdorf 6:3 (2:0). Für den letzten Spieltag war das ein richtig unterhaltsamer Kick. Neun Tore gab es für die Zuschauer in diesem intensiven Duell zu bestaunen. Gammelsdorf hatte anfangs eine Topchance zur Führung, aber über die 90 Minuten fehlten dann doch die letzten Prozente. Der Sportclub schonte angeschlagene Kicker für die Relegation, und der Rest nahm die Partie ernst. So tankte man Selbstvertrauen mit den Toren von Ervin Bytyqi (12.), Florian Pinkert (26./63./73.), Phirayut Sriphanom (49.) und Maximilian Pinkert (80.). Bei den Gammelsdorfern netzten Michael Hösl (61.), Benedikt Reiter (64.) und Christian Bauer (86.) ein.

SV Marzling – TSV Paunzhausen 0:0. Auch die Marzlinger atmeten bei den Neuigkeiten aus Neufahrn auf, denn sie hatten eine böse Ausgangslage. Mit einem Sieg hätte man den eigenen Co-Trainer Stefan Paukner geschlagen. Der übernimmt kommende Saison den TSV Paunzhausen, für den Marzling der erste Schritt zum Abstieg gewesen wäre. So aber war es entspannter Sommerfußball, bei dem Marzling zweimal Aluminium traf und kurz vor Schluss ein Tor aberkannt bekam, als zwei Paunzhausener miteinander kollidierten. Der SV Marzling war dem Sieg näher – und Trainer Jochen Jürgens verabschiedete sich als Tabellenvierter mit einem Lächeln: „Aus drei Monaten Aushilfe wurden drei Jahre. Aber jetzt ist Schluss.“

SV Vötting – SV Langenbach 4:1 (4:1). Unabhängig von Neufahrn ging es für beide um nicht mehr allzu viel, und so wurde recht entspannt gekickt. In der ersten Hälfte schnürte Clement Siegenthaler einen Dreierpack (12./33./44.). Zudem traf Emil Alefelder (18.). Bei Langenbach war Mittelstürmer Julian Hauner zum zwischenzeitlichen 3:1 (36.) erfolgreich. Die Vöttinger hatten alles im Griff, schufen die Basis für eine lustige Abschlussfeier und gehen in die Sommerpause mit der Frage, welche Studenten aus der Mannschaft im Herbst noch da sind. Trainer Tobias Hebel kann seine Mission erhobenen Hauptes beenden, denn der fünfte Platz ist nach dem Abstieg ein gutes Ergebnis.