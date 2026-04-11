Neufahrn setzt sich in packendem Duell durch

Der FC Neufahrn hat in einem intensiv geführten Spiel auf heimischem Platz gegen die FVgg Gammelsdorf einen verdienten Sieg gefeiert. Vor 50 Zuschauern legten die Gastgeber einen furiosen Start hin und stellten früh die Weichen.

Bereits in der 12. Minute brachte Alexandru Dubinschi Neufahrn nach einem zielstrebigen Angriff in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Marco Presser mit einem platzierten Schuss auf 2:0 (21.). Die Gäste aus Gammelsdorf fanden zunächst kaum Zugriff, kämpften sich aber nach der Pause zurück ins Spiel.

In der 56. Minute gelang Joker Christian Bauer mit einem präzisen Abschluss der Anschlusstreffer. Kurzzeitig witterte Gammelsdorf die Wende, doch Neufahrn antwortete abgeklärt: Erneut Alexandru Dubinschi stellte mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute den alten Abstand wieder her.