Neuester KFC-Transfer kommt aus der Regionalliga

Die Freunde und Förderer (FuF) können beinahe einen Haken hinter die Kaderplanung für den KFC Uerdingen machen. Erneut sichert man sich zwei vielversprechende Spieler – einer davon spielte in der Vorsaison gar in der Regionalliga West.

Noel-Etienne Reck bildet eine weitere Option im Angriff ab. Der 20-Jährige wurde in der Jugendabteilung von Rot-Weiss Essen geformt und machte in der Vorsaison seine ersten fußballerischen Gehversuche bei den Senioren. In 13 Partien für den Regionalligisten Wuppertaler SV, kommt er auf einen Treffer und zwei Vorlagen, musste sich über den Saisonverlauf jedoch zumeist mit der Jokerrolle abfinden.

In seinem ersten Einsatz für die Krefelder hinterließ der Offensivmann auch gleich einen positiven Eindruck. Spät eingewechselt, sorgte er mit einem Kopfballtreffer für das zwischenzeitliche 3:1 gegen Westfalenligist DJK TuS Hordel. Gemeinsam mit Derrick Gyamfi und Noah Tomson dürfte sich Reck zukünftig um einen Platz in der vordersten Reihe des Traditionsvereins streiten, hinterließ dahingehend bereits schon eine ordentliche Duftmarke.

You als Schweizer Taschenmesser für die Defensive

Ebenfalls zum Team stößt der 25-jährige Koreaner Seongsun You: "You kenne ich noch aus seiner Zeit in der Oberliga Westfalen. Er hat dort konstant gute Leistungen gebracht. Er kann in der Viererkette alle Positionen bekleiden und ist deshalb extrem wertvoll für uns", freut sich Stöhr. Ebenfalls in der Jugend von Rot-Weiss Essen groß geworden, verzeichnete You zuletzt für den TuS Bövinghausen Einsatzzeiten auf Oberliga-Niveau. Als Testspieler stand er bereits schon im ersten Vorbereitungsduell gegen den VfB Uerdingen auf dem grünen Rasen.

Mit den beiden Neulingen sind die Personalplanungen beinahe abgeschlossen. Wie Stöhr nach Ende der Partie gegen Hordel gegenüber dem RevierSport schilderte, ist man lediglich noch auf der Suche nach einem erfahren Sechser.