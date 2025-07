Neues Zeitalter in Walldorf

AS: Tim ist schon seit vielen Jahren im Verein und hat vorher lange Zeit die Cheftrainerposition in der A-Jugend gehabt. Patrick hat auch eine Walldorfer Vergangenheit und war die letzten zwei Jahre Cheftrainer in St. Leon. Für mich war es wichtig, Personen an meiner Seite zu haben die loyal sind. Außerdem sehen wir den Fußball alle drei ähnlich. Wichtig war mir auch, dass sie eine gewisse Erfahrung mitbringen, da es für mich etwas Neues ist, sie werden mir helfen.

Auch in diesem Sommer gab es ein großes Kommen und Gehen, vierzehn Abgängen stehen acht Neuzugängen entgegen, welche neue Spielerprofile habt ihr gesucht und gefunden?

AS: Wir haben einen Kern in der Mannschaft, der geblieben ist und daraufhin haben wir nach weiteren Spielern geschaut. Wir suchen junge Spieler mit Potenzial, aber wir schauen auch nach einem erfahrenen Spieler, der die Regionalliga kennt. Ich denke wir haben eine gute Mischung gefunden und haben viele Spieler, die flexibel sind und mehrere Positionen spielen können.

Zum Thema Spielsystem: An welchen Dingen habt ihr in der Sommervorbereitung gearbeitet und wie würdest du eure Spielphilosophie beschreiben?

AS: Wir haben von Anfang an versucht viele Systeme auszuprobieren um selbst flexibel zu sein. Wir wollen in der Lage sein, uns auch auf Gegner einstellen zu können oder im Spiel, wenn notwendig, das System zu wechseln. Ich glaube von der Philosophie hat sich nicht viel geändert, wir waren schon immer eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte.

Mit dem Testspiel gegen den Drittligisten TSG Hoffenheim II ist die Reihe an Vorbereitungsspielen abgeschlossen. Am Samstag steht der offizielle Rundenauftakt der Regionalliga Südwest Saison 2025/26 an – wir starten mit einem Auswärtsspiel im Mainzer Bruchwegstadion gegen den FSV Mainz 05 II. Wie geht ihr die Pflichtspiele an und kannst du uns einen Ausblick auf die kommenden Wochen geben?

AS: Wir werden jedes Spiel gleich angehen. Wir wollen gewinnen, dafür spielen wir Fußball. Wir haben mit dem Badischen Pokal, der für uns im August startet, eventuell einige englische Wochen und ein relativ straffes Startprogramm in der Liga. Daher ist es gut, dass wir einen sehr breiten Kader mit viel Qualität haben.

Andreas, vielen Dank für deine Auskunft. Wir wünschen Dir, dem Trainer- und Betreuerteam, sowie der Mannschaft einen erfolgreichen Start in die bevorstehende Saison.