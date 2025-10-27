08-Trainer Steffen Breinlinger – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Neues Vorstandsteam stellt sich beim FC 08 Villingen zur Wahl

Beim FC 08 Villingen steht ein personeller und struktureller Neuanfang bevor. Im Rahmen der kommenden Hauptversammlung am Mittwoch, 5. November, um 19:00 Uhr stellt sich ein neues Vorstandsteam zur Wahl.

Die drei Kandidaten Alexander Steudtner, Frederick Bruno und Dominik Falk vereint eine klare Vision: Regionalität, Stabilität und Gemeinsamkeit sollen künftig die Arbeit an der Spitze des Traditionsvereins prägen. Dem möglichen neuen Vorstandsteam hat der FC 08-Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan, seine Unterstützung zugesagt. Unter dieser künftigen Führung würde er dem FC 08 als Geschäftsführer Sport erhalten bleiben und das Team beratend bei übergreifenden Vereinsthemen unterstützen. Zudem haben sich bereits mehrere derzeit ehrenamtlich und aktiv im Verein tätige Personen klar für dieses Team ausgesprochen und angekündigt, es bei der Mitgliederversammlung zu unterstützen. Der angestrebte Neuanfang wäre nicht nur personell, sondern auch inhaltlich: Nach Jahren interner Spannungen will das mögliche neue Vorstandsteam wieder für Einheit, Verlässlichkeit und ein aktives Vereinsleben stehen. Dabei setzen die drei auf eine moderne Führungsstruktur, klare Verantwortlichkeiten und eine offene Kommunikation nach innen wie außen.

„Unser Ziel ist es, den FC 08 Villingen sportlich und wirtschaftlich nachhaltig zu stärken – aber auch als gesellschaftlich verankerten Verein in der Region wieder stärker zu beleben“, betont das Kandidatenteam. Man wolle nahbar, transparent und lösungsorientiert arbeiten – ohne persönliche Eitelkeiten, dafür mit echtem Teamgedanken. Die Kandidaten im Kurzüberblick:

• Alexander Steudtner, Bauunternehmer, bringt Organisationsstärke und unternehmerisches Denken ein.