Neues Vorstandsmitglied bei TeBe

Rechtsanwalt Claus-Dieter Conrad (Mitte) ist in den Vorstand von Tennis Borussia eingetreten. Der versierte Vereinsrechtler fungierte zuvor schon als juristischer Berater der Vereinsführung, der er nunmehr selber angehört. Conrads Schwerpunkte liegen im Vereins-, Vertrags-, Arbeits- und Sozialrecht. Wie der Verein bekanntgab, soll sich das neue Vorstandsmitglied der rechtlichen Beratung der Vereinsgremien und dabei insbesondere der Aufarbeitung der Geschäftsjahre 2020 bis 2023 und der Lösung seinerzeit entstandener rechtlicher Probleme widmen.