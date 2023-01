Neues vom Transfermarkt Lado Akhalaia-Verpflichtung beim FC Swift noch nicht in trockenen Tüchern

Bei Wiltz 71 hat Rick Brito, der zuletzt bei Jeunesse Esch spielte, unterschrieben und kehrt damit nach drei Jahren in den Norden zurück. Wiltz verlassen wird dagegen Dany Fernandes Ventura Goncalves, der zu Sporting Mertzig wechselt.

Weiter gab Una Strassen bekannt, dass man sich mit Jimmy Goncalves Teixeira vom FC Jeunesse Schieren verstärkt habe. Der 26-jährige Mittelfeldspieler lief in der laufenden Spielzeit 14 Mal für den Aufsteiger in der Ehrenpromotion auf und erzielte zwei Tore und verlässt Schieren nach acht Jahren!

Kayl-Tetingen konnte sich genau wie Useldingen bei einem Verein aus der Ehrenpromotion bedienen. Die Union 05 lockte Fabbro Kenzo in den Süden, Fahir Sabotic zieht es aus Mersch zum FC Jeunesse. Beide standen einst in Niederkorn bzw. Mühlenbach in BGL-Ligue-Kadern.