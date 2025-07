Vorne von rechts: Tobias Knott, Martin Six und Stefan Hundshammer. Hinten v. r.: Co-Trainer Matthias Hofmann, Simon Eibauer, Johannes Altschäffl, Marco Finkl und Trainer Maximilian Beibl. – Foto: Verein

Neues Vereinsheim, neue Liga: Aufbruchstimmung beim SV Schwarzach Kreisliga-Absteiger geht erstmals in der Kreisklasse Regen an den Start und begrüßt mit Stefan Hundshammer und Martin Six zwei Rückkehrer

Beim SV Schwarzach herrscht trotz einer schwierigen Saison 2024/25 und dem Abstieg aus der Kreisliga Straubing Aufbruchstimmung. Erst am vergangenen Wochenende wurde das neue Vereinsheim mit zahlreichen Gästen gebührend eingeweiht und auch in sportlicher Hinsicht blickt der Verein aus dem Landkreis Straubing-Bogen hoffnungsvoll in die Zukunft. Der eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden, die Entwicklung der Mannschaft und die Integration der Jugendspieler steht weiterhin im Vordergrund. Der jungen Truppe, die nur aus Eigengewächsen besteht, soll auch jetzt die Möglichkeit gegeben werden, mutigen attraktiven Fußball zu spielen.

"Was die Vorstandschaft, die vielen Helfer und der gesamte Verein in Bezug auf das neue Vereinsheim auf die Beine gestellt hat, ist absoluter Wahnsinn. An jeden einzelnen nochmals aller größten Dank für den betriebenen Aufwand. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel und den Umzug in die neuen Kabinen ist natürlich riesig", berichtet Coach Maximilian Beibl.

Mit Stefan Hundshammer (30, SpVgg Mariaposching) und Martin Six (32, TSV Aschenau) ist es den Verantwortlichen gelungen, zwei bekannte Gesichter nach zwei Jahren wieder nach Schwarzach zurückzuholen. Dazu kommen mit Simon Eibauer, Tobias Knott, Marco Finkl und Johannes Altschäffl vier Talente aus der eigenen Jugend. Abgänge gibt es keine.