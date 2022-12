Neues Trio - 1. FC Spich legt weiter nach Landesliga, Staffel 1: Der 1. FC Spich stellt sich mit Norman Wermes, Rayen Hakimi und Ege Sentop für die Rückrunde breiter auf.

Wermes bringt Erfahrung aus neun Ligen mit

Das Paket aus Erfahrung und Torgefahr holt Spich in Person von Norman Wermes dazu. Schon 2007 spielte Wernes auf hohem Niveau in der Oberliga beim SV Bergisch Gladbach. In den Folgejahren entwickelte sich der 33-Jährige beim SV zum Stammspieler. Seine erfolgreichste Saison in Bergisch Gladbach hatte er 2011/12, als er in der NRW-Liga zehn Mal in 33 Spielen traf. Ein Jahr später sammelte er mit 33 Einsätzen sogar Regionalliga-Erfahrung. Nach zweieinhalb Jahren beim rheinland-pfälzischen Oberligisten Spvgg Burgbrohl kehrte Wermes an den Mittelrhein zurück zur SV Deutz 05. Beim Kölner Landesligisten blühte er mit 15 Toren in 14 Spielen auf, sodass sich der TV Herkenrath seine Dienste sicherte. Auch in der Mittelrheinliga war er mit 14 Saisontoren treffsicher. Auch in Westfalen war der Angreifer schon aktiv: 2017/18 lief Wermes für den Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn auf, bevor er seine Tour am Mittelrhein fortsetzte. Ein Jahr in der Bezirksliga bei der SpVg Porz, ein Jahr beim SSV Merten in der Landesliga, ein Jahr beim FC Hürth in der Mittelrheinliga und dann in der vergangenen Saison zurück nach Merten. In der aktuellen Saison lief Wermes erstmals in der Kreisliga A auf. In 13 Einsätzen beim SV Lövenich/Widdersdorf kam er auf ein Tor und neun Assists, jetzt soll er die Offensive der abstiegsgefährdeten Spicher beleben.

Bulliger Angreifer aus Porz

Das soll er nach Möglichkeit zusammen mit einem weiteren Neuzugang machen: Auch Rayen Hakimi ist ein neuer Mann für die Offensive. Der 24-Jährige kommt von Ligakonkurrent Porz zum 1. FC. Zuvor spielte Hakimi einige Zeit in den Kölner Kreisligen bei Borussia Kalk und der Reserve der SV Deutz 05, bevor er in der ersten Mannschaft der Deutzer drei Einsätze in der Mittelrheinliga sammelte und sich mit einer guten Saison beim VfL Poll für die Landesliga empfahl.