Neues Trainingsoutfit für F-Junioren des FSV Abenheim von Martin Imruck · Heute, 09:17 Uhr

Stolz präsentieren die F-Junioren des FSV Abenheim und ihre Trainer Uwe Sonneck (hinten rechts) sowie Markus Arndt die neuen Trainingsoberteile. – Foto: Martin Imruck

Stolz wie Bolle betreten die F-Junioren des FSV Abenheim den heiligen Rasen am Klausenberg. Wiedersehensfreude, Gelächter, Wetteifern – Fußballherz was willst du mehr? Es ist die erste Trainingseinheit an der frischen Luft nach einer langen Winterpause – und zugleich eine ganz besondere. Denn bei strahlendem Sonnenschein ist es auch die erste Gelegenheit die neuen Zipp-Pullover zu präsentieren, welche die Nachwuchskicker des FSV zu Weihnachten bekommen haben. ROWE unterstützt den Kinderfußball in der Region