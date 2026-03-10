Neues Trainingsoutfit für F-Junioren des FSV Abenheim

Stolz wie Bolle betreten die F-Junioren des FSV Abenheim den heiligen Rasen am Klausenberg. Wiedersehensfreude, Gelächter, Wetteifern – Fußballherz was willst du mehr? Es ist die erste Trainingseinheit an der frischen Luft nach einer langen Winterpause – und zugleich eine ganz besondere. Denn bei strahlendem Sonnenschein ist es auch die erste Gelegenheit die neuen Zipp-Pullover zu präsentieren, welche die Nachwuchskicker des FSV zu Weihnachten bekommen haben.
ROWE unterstützt den Kinderfußball in der Region
Möglich gemacht hat das die Firma ROWE, ein Schmierstoffhersteller mit Sitz in Worms. Ein Mädchen und 16 Jungs gehören derzeit den F-Junioren der Abenheimer an und sollen den Schwarz-Blauen möglichst viele Jahre erhalten bleiben. Ein einheitliches Auftreten hilft dabei ungemein. „Gerade für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Truppe ist das super wichtig“, weiß Trainer Uwe Sonneck, der gemeinsam mit Markus Arndt die Mannschaft betreut.
„Vielen Dank an ROWE für die Unterstützung und dass alles so reibungslos geklappt hat“, erklärt Sonneck, eher die erste gemeinsame Trainingseinheit im neuen Dress beginnt. Viele weitere werden folgen.