Neues Trainertrio, Spielverlegungen, Rückzug, Hallenmeisterschaft

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SG Stetten-Kleingartach

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Das neue Trainertrio der SG Stetten-Kleingartach!

Die SG Stetten-Kleingartach stellt ihr neues Trainerteam vor: Erik Heidelberger übernimmt ab sofort das Amt des Interims-Cheftrainers. Erik bringt Bezirksliga-Erfahrung mit und soll der Mannschaft neue Impulse geben. Zudem ist er ein torgefährlicher Stürmer – genau das, was die SG in der aktuellen Situation braucht.

Unterstützt wird er von Marinko Balikic, dem bisherigen Co-Trainer. Marinko ist nicht nur ein wichtiger Leistungsträger in der Defensive, sondern auch seit Jahren eine feste Größe im Verein. Er kennt das Team und das Umfeld bestens.

Da sowohl Erik als auch Marinko weiterhin aktiv auf dem Platz stehen werden, komplettiert Enes Zafer das Trainertrio. Enes absolviert derzeit seinen B- und C-Trainerschein und wird das Team von außen unterstützen, da er erst zur Rückrunde spielberechtigt ist.

Gemeinsam möchte das neue Trainerteam den Turnaround schaffen und die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Das Ziel: So viele Punkte wie möglich holen – und vor allem den Jungs den Spaß an der schönsten Nebensache der Welt zurückgeben!