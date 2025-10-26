Neues Trainertrio, Spielverlegungen, Rückzug, Hallenmeisterschaft

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Das neue Trainertrio der SG Stetten-Kleingartach!
Die SG Stetten-Kleingartach stellt ihr neues Trainerteam vor: Erik Heidelberger übernimmt ab sofort das Amt des Interims-Cheftrainers. Erik bringt Bezirksliga-Erfahrung mit und soll der Mannschaft neue Impulse geben. Zudem ist er ein torgefährlicher Stürmer – genau das, was die SG in der aktuellen Situation braucht.
Unterstützt wird er von Marinko Balikic, dem bisherigen Co-Trainer. Marinko ist nicht nur ein wichtiger Leistungsträger in der Defensive, sondern auch seit Jahren eine feste Größe im Verein. Er kennt das Team und das Umfeld bestens.
Da sowohl Erik als auch Marinko weiterhin aktiv auf dem Platz stehen werden, komplettiert Enes Zafer das Trainertrio. Enes absolviert derzeit seinen B- und C-Trainerschein und wird das Team von außen unterstützen, da er erst zur Rückrunde spielberechtigt ist.
Gemeinsam möchte das neue Trainerteam den Turnaround schaffen und die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Das Ziel: So viele Punkte wie möglich holen – und vor allem den Jungs den Spaß an der schönsten Nebensache der Welt zurückgeben!
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Folgende Spielabsagen wurden aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes gemeldet:
26.10.2025
Kreisliga A4 Reserve: VfR Altenmünster – Spvgg Gammesfeld
Kreisliga B6 Spvgg Unterrot II – SSV Schwäbisch Hall II
Frauen-Bezirksliga: SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim II – SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach
In der Bezirksliga der Frauen gibt es einen Rückzug per sofort zu vermelden:
Die SGM SV Tiefenbach/Satteldorf II hat mir mitgeteilt, dass sie ihre Frauenmannschaft per sofort vom Spielbetrieb zurückziehen.
Die bisherigen Spiele werden als Testspiele gewertet, die weiteren angesetzten Spiele wurden abgesetzt, die Tabelle der Frauen-Bezirksliga wurde bereinigt.
Jochen Seiler (Staffelleiter im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall sowie Bezirkspokalspielleiter) wurde als Beisitzer im Herrenspielbetrieb des Verbandspielausschusses berufen. Außerdem gehört Seiler nunmehr der Kommission „wfv für Toleranz & Fairness – gegen Gewalt“ an.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Am 17.01.2026 ist es wieder soweit der Bezirk Nordschwarzwald und der SV Musbach richten die Hallenbezirksmeisterschaften der Frauen in der Stadionhalle in Freudenstadt aus.
Leider haben sich bisher nur 8 von möglichen 18 Mannschaften angemeldet. Es wäre schön, wenn sich noch die ein oder andere Mannschaft dazu entscheiden würde an den Hallenmeisterschaften teilzunehmen.
Meldet euch noch bis 23.11.2025 über das Dfbnet an oder gebt mir per Mail eine Rückmeldung das ihr teilnehmen würdet.
Bis jetzt gemeldete Mannschaften:
Spvgg Berneck-Zwerenberg
SV Eutingen 1
SGM Glatten/Hopfau
SV Musbach 1
SGM SV Musbach/VfR Klosterreichenbach 2
SV Oberreichenbach
VfL Hochdorf
SGM VfR Klosterreichenbach/SV Musbach
Weitere info's wie beginn usw. werde ich euch Anfang Dezember zukommen lassen-
Mit sportlichen Grüßen
Helmut Späth
Bezirkspokalspielleiter Frauen
