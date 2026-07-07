 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Neues Trainertrio legt beim VfL Pirna-Copitz los

„Erste“ nimmt Training auf, mehrere Testspiele geplant

von PM · Heute, 10:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: VfL Pirna-Copitz

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Landesklasse Ost
Pirna-Copitz

Der VfL Pirna-Copitz bereitet sich auf die Landesklasse-Saison 2026/2027 vor. Unter der Leitung des neuen VfL-Trainertrios um Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel werden sich die Lila-Weißen auf ihr Ziel einstimmen. Kondition, Taktik und Spielphilosophie – in mehreren Testspielen sowie zahlreichen Trainingseinheiten wird sich der VfL den Feinschliff und die Form für die nächsten Aufgaben holen. Die Vorbereitungstermine im Überblick (Änderungen vorbehalten):

• 6. Juli 2026 (Montag), 19 Uhr:
Trainingsauftakt im Pirnaer Willy-Tröger-Stadion

• 11. Juli 2026 (Samstag), 14 Uhr:
Testspiel, VfL gegen SC Freital (Oberliga, Tabellenzweiter)

• 17. Juli 2026 (Freitag), 19 Uhr:
Testspiel, FV Dresden-Laubegast (Landesliga, Tabellendritter) gegen VfL

• 19. Juli 2026 (Sonntag), 13 Uhr:
Testspiel, VfL gegen FSV Budissa Bautzen (Oberliga, Tabellensiebter)

• 21. Juli 2026 (Dienstag), 19 Uhr:
Testspiel, FV Dresden Süd-West (Stadtoberliga, Tabellensechster) gegen VfL

• 25. Juli 2026 (Samstag), 14 Uhr:
Testspiel, VfL gegen FSV Motor Marienberg (Landesklasse, Tabellenvierter)

• 4. August 2026 (Dienstag), 19 Uhr:
Testspiel, VfL gegen SV Bannewitz (Stadtoberliga, aus Landesklasse abgestiegen)

• 8./9. August 2026 (Samstag/Sonntag):
Landespokal, Seer Wölfe FC (Oberlausitzliga, Tabellendritter) gegen VfL

• 15./16. August 2026 (Samstag/Sonntag):
Landesklasse, erster Spieltag, Ansetzung/Spielplan aktuell noch offen