Neues Trainertrio legt beim VfL Pirna-Copitz los

Der VfL Pirna-Copitz bereitet sich auf die Landesklasse-Saison 2026/2027 vor. Unter der Leitung des neuen VfL-Trainertrios um Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel werden sich die Lila-Weißen auf ihr Ziel einstimmen. Kondition, Taktik und Spielphilosophie – in mehreren Testspielen sowie zahlreichen Trainingseinheiten wird sich der VfL den Feinschliff und die Form für die nächsten Aufgaben holen. Die Vorbereitungstermine im Überblick (Änderungen vorbehalten):
• 6. Juli 2026 (Montag), 19 Uhr:
Trainingsauftakt im Pirnaer Willy-Tröger-Stadion
• 11. Juli 2026 (Samstag), 14 Uhr:
Testspiel, VfL gegen SC Freital (Oberliga, Tabellenzweiter)
• 17. Juli 2026 (Freitag), 19 Uhr:
Testspiel, FV Dresden-Laubegast (Landesliga, Tabellendritter) gegen VfL
• 19. Juli 2026 (Sonntag), 13 Uhr:
Testspiel, VfL gegen FSV Budissa Bautzen (Oberliga, Tabellensiebter)
• 21. Juli 2026 (Dienstag), 19 Uhr:
Testspiel, FV Dresden Süd-West (Stadtoberliga, Tabellensechster) gegen VfL
• 25. Juli 2026 (Samstag), 14 Uhr:
Testspiel, VfL gegen FSV Motor Marienberg (Landesklasse, Tabellenvierter)
• 4. August 2026 (Dienstag), 19 Uhr:
Testspiel, VfL gegen SV Bannewitz (Stadtoberliga, aus Landesklasse abgestiegen)
• 8./9. August 2026 (Samstag/Sonntag):
Landespokal, Seer Wölfe FC (Oberlausitzliga, Tabellendritter) gegen VfL
• 15./16. August 2026 (Samstag/Sonntag):
Landesklasse, erster Spieltag, Ansetzung/Spielplan aktuell noch offen