Neues Trainertrio legt beim VfL Pirna-Copitz los

– Foto: VfL Pirna-Copitz

Der VfL Pirna-Copitz bereitet sich auf die Landesklasse-Saison 2026/2027 vor. Unter der Leitung des neuen VfL-Trainertrios um Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel werden sich die Lila-Weißen auf ihr Ziel einstimmen. Kondition, Taktik und Spielphilosophie – in mehreren Testspielen sowie zahlreichen Trainingseinheiten wird sich der VfL den Feinschliff und die Form für die nächsten Aufgaben holen. Die Vorbereitungstermine im Überblick (Änderungen vorbehalten):