Neues Trainertrio für die U21-Mannschaft des FC 08 Villingen

Beide werden künftig als spielende Co-Trainer gemeinsam mit Spielertrainer Frederick Bruno Verantwortung übernehmen. Komplettiert wird das Funktionsteam durch Paul Röll als Teammanager. Auch der Spielerkader nimmt weiter konkrete Formen an. Mit Tyler Schilling und Dai Rexhaj kehren zwei ehemalige FC-08-Jugendspieler zurück. Zudem hat Mikail Uyanik nach seiner positiven sportlichen Entwicklung für die kommende Saison zugesagt. Aus der A-Jugend rücken außerdem Win Häßler und Damian Schroschk in den Aktivenbereich auf. Damit umfasst der U21-Kader aktuell 18 Feldspieler und einen Torhüter. „Mit Kamran und Timo war ich schon lange im Kontakt. Mit den beiden gewinnen wir zwei erfahrene Ex-08er zurück, die den Verein bestens kennen und sich voll mit unserem Weg identifizieren. Mit mir in der Abwehr, Timo im Mittelfeld und Kamran im Sturm haben wir nun eine erfahrene Achse, die unsere vielen jungen Spieler führen und stabilisieren soll. Auf dieser Erfahrung wollen wir in der neuen Saison aufbauen“, freut sich U21-Trainer Frederick Bruno. „Von Beginn an war es unsere Wunschlösung, ein bis zwei erfahrene Spieler für unsere U21 zu holen. Diese Erfahrung wird unserer jungen Mannschaft helfen, auch in engen Spielsituationen die Ruhe zu bewahren und wichtige Punkte in der kommenden Landesligasaison zu holen, in der wir viele interessante Derbys haben werden“, ergänzt FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan.

Noch offen: Torhüter-Position „Hier haben wir aktuell akuten Handlungsbedarf. Wir waren mit mehreren Torhütern bereits sehr weit und hatten teilweise sogar Zusagen, die sich kurzfristig wieder zerschlagen haben. Deshalb führen wir derzeit intensive Gespräche – sowohl mit vereinslosen Torhütern als auch mit Spielern, die sich einen Vereinswechsel vorstellen können. Parallel haben wir regelmäßig Torhüter im Probetraining“, erklärt U21-Trainer Frederick Bruno. Die Situation ist auch deshalb besonders dringlich, weil der U21 aktuell lediglich Torhüter Hadi Ahmad zur Verfügung steht, der aus der U19 in den Aktivenbereich aufgerückt ist und zudem aktuell angeschlagen ist. „Unser klares Ziel ist es, diese Position zeitnah zu besetzen“, so Bruno.