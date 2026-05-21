Neues Trainerteam zur Saison 2026/27 steht! von Christian Schnell · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

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Die Sportfreunde Winden freuen sich, dass neue Trainerteam zur Saison 2026/27 vorstellen zu dürfen. Als neuer Cheftrainer wird ab Sommer Josip Andris an der Seitenlinie stehen. Andris kommt mit reichlich Erfahrung aus seiner bisherigen Trainertätigkeit beim FC Waldkirch, wo er aktuell die Erste Mannschaft in der Landesliga leitet. Mit seiner Erfahrung soll er der Mannschaft der Sportfreunde neue Impulse verleihen und die sportliche Entwicklung des Vereins vorantreiben.

Unterstützt wird der neue Cheftrainer von zwei spielstarken Co-Trainern, die als verlängerter Arm auf dem Spielfeld agieren. Maximilian Scheer: Fungiert bereits aktuell als Co-Trainer beim FC Waldkirch an der Seite von Josip Andris und war dort über viele Jahre hinweg ein Leistungsträger in der Verbands- und Landesliga. Die eingespielte Zusammenarbeit der beiden wird somit nahtlos in Winden fortgesetzt.