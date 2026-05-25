Neues Trainerteam, Verlängerung und Torhüter wechselt

– Foto: Arno Schmid

Der GFV Odyssia Esslingen stellt in der Kreisliga B1 Neckar/Fils die Weichen für die Saison 2026/27. Mit Fabio Rendina und Emmanouil Frantzeskakis kehren zwei bekannte Gesichter an ihre alte Wirkungsstätte zurück und übernehmen ab Juli die Mannschaft. Francesco Zumpano bleibt als Fitnesstrainer Teil des Teams. Zugleich würdigt der Verein die Arbeit der aktuellen Trainer Strato und Giuseppe, die die Mannschaft in einem schwierigen Winter übernommen haben und weiter um die Relegation kämpfen. Für Odyssia beginnt damit ein neues Kapitel.

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TSV Deizisau

Der TSV Deizisau begrüßt in der Kreisliga A1 Neckar/Fils einen Rückkehrer aus der eigenen Jugend. Louis Wuttig, Jahrgang 2007, kehrt nach seiner A-Jugend-Zeit beim FC Esslingen zurück und startet beim TSV in sein erstes aktives Jahr. Der linke Flügelspieler kennt den Verein aus früheren Jugendjahren und verbindet mit Deizisau viele Erinnerungen. Aktuell bremst ihn noch eine Verletzung, im Laufe der Saison soll er ins Training einsteigen. Für den TSV ist es ein perspektivischer Neuzugang mit klarer Bindung zum Verein.

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VfR Birkmannsweiler

Der VfR Birkmannsweiler verstärkt sich zur Saison 2026/27 auf der Torhüterposition. Georgios Tsatlakoglou wechselt vom Bezirksligisten TSV Nellmersbach an den Buchenbach und ist der vierte Transfer des Vereins. Der 28-Jährige bringt Erfahrung aus einer höheren Spielklasse mit und soll dem VfR zusätzliche Sicherheit geben. Für Birkmannsweiler ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein der Kaderplanung in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall.

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