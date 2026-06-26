Neues Trainerteam und zwei weitere Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Malmsheim aus der Kreisliga B4 Enz/Murr verstärkt sich mit Nikola Cica. Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom HNK Slaven Stuttgart nach Malmsheim und bringt Erfahrung sowie Präsenz für das Zentrum mit. In der vergangenen Saison kam Cica auf zehn Einsätze, insgesamt stehen 50 Spiele und zwei Tore in seiner Bilanz. Beim TSV soll er mit Übersicht, Stabilität und Routine das Mittelfeld bereichern und zusätzliche Qualität ins blau-weiße Spiel bringen.

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1. FC Burladingen

Der 1. FC Burladingen aus der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern verabschiedet Luca. Mit dem Aufstieg der zweiten Mannschaft war er Teil eines besonderen Erfolgs und brachte sich mit Einsatz, Zuverlässigkeit und Teamgeist in den Verein ein. Der FCB bedankt sich für seine Leistungen und wünscht ihm für die neue sportliche Herausforderung viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute. Ein besonderer Dank gilt auch seiner Familie für ihre Unterstützung und Hilfsbereitschaft.

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ASGI Schorndorf

Die ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2026/27. Nikolaos Kiourtidis und Dimitrios Kourtidis übernehmen künftig die Verantwortung an der Seitenlinie. Beide überzeugten den Verein in den Gesprächen mit ihren Ideen, ihrer Spielphilosophie und ihrem Konzept. Die ASGI sieht die Vorstellungen des neuen Duos passend zu den eigenen Zielen und möchte gemeinsam den nächsten Schritt machen. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit.

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