Neues Trainerteam und zwei Kreisliga-Transfers

– Foto: Joachim Koschler

Beim TV89 Zuffenhausen kehrt Marvin Müller nach einer kurzen Fußballpause zurück. Der 32-Jährige ist im offensiven und zentralen Mittelfeld einsetzbar und bringt vor allem viel Erfahrung, Übersicht und Qualität im Spielaufbau mit. Mit seinen Fähigkeiten soll Müller dem Kreisligisten wichtige Impulse im Zentrum geben. Gemeinsam mit dem TV89 verfolgt er ein ambitioniertes Ziel: einen Platz unter den besten drei Mannschaften der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen.

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SC Altbach

Der SC Altbach verstärkt seine Offensive mit Ahmet Ince. Der 25-Jährige wechselt vom VfB Reichenbach zum Kreisligisten und ist vor allem auf der Zehnerposition zuhause. Als Linksfuß bringt Ince starke Technik, Kreativität und Torgefahr mit. Mit diesen Qualitäten soll er dem Offensivspiel des SCA zusätzliche Impulse verleihen. Der Neuzugang freut sich besonders darauf, gemeinsam mit den Fans Siege zu feiern. Der SC Altbach heißt Ahmet herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie und torreiche Saison.

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SV Sülzbach

Beim SV Sülzbach ist das Trainerteam für die neue Saison aufgestellt. Mike Jung bleibt Cheftrainer der ersten Mannschaft und setzt damit seine Arbeit beim Kreisligisten fort. Neu an seiner Seite ist Denis Schaal als Co-Trainer. Gemeinsam soll das Team konstanter auftreten, Spieler individuell weiterentwickeln und möglichst oben mitspielen. Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine Veränderung: Tommy Otto übernimmt dort als Chefcoach. Sein Fokus liegt auf mehr defensiver Stabilität, besserer Chancenverwertung und einem starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

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