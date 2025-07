Neues Trainerteam und Zugänge beim Kreisliga-Vizemeister

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Vertragsverlängerung! Daniel Acri bleibt uns erhalten! Auch in der kommenden Saison wird er unsere Defensive mit Erfahrung, Einsatz und Mentalität stabilisieren. Ein Spieler, der sich in jeden Zweikampf wirft, das Spiel liest – und nie aufgibt. Genau solche Typen brauchst du, wenn du Großes vorhast. Daniel: „Ich fühl mich hier einfach wohl. Die Mannschaft hat riesiges Potenzial, und mein Ziel ist klar: zurück ins Pokalfinale – und in der Liga ganz oben mitspielen!“

Danke für deine Treue, Daniel – wir freuen uns auf die nächste Saison mit dir!

+++