Neues Trainerteam und veränderte Führung beim Ahrensburger TSV

– Foto: Arhensburger TSV

Der Ahrensburger TSV hat frühzeitig personelle Entscheidungen für die Saison 2026/27 getroffen. Ab der kommenden Spielzeit übernehmen Marc Daniel Jahn und Kevin Göde gemeinsam die Verantwortung für die 1. Herren.

Mit Jahn rückt ein langjährig mit dem Verein verbundener Akteur an die Seitenlinie. Er hat sämtliche Aufstiege von der Kreis- bis in die Landesliga als Spieler miterlebt und zuletzt die zweite Mannschaft betreut. „Ich bin Ahrensburger durch und durch und brenne für diese Aufgabe. Die Herausforderung reizt mich sehr“, sagt Jahn.

An seiner Seite arbeitet künftig Göde, der im Sommer zum ATSV stößt und seine aktive Laufbahn beendet. „Ich musste bei dem Angebot aus Ahrensburg nicht lange überlegen. Mit Marc hat es sofort gematcht“, erklärt Göde und ergänzt: „Ich habe richtig Bock auf das, was hier gerade entsteht.“