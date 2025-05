Neues Trainerteam und Torjäger wechselt zum Kreisligisten

Neues Führungsduo für die U23: Yannick Reustle und Fabrizio D’Amario übernehmen! Der FV Löchgau geht mit einem neuen, aber vertrauten Trainerduo in die Saison 2024/25: Yannick Reustle und Fabrizio D’Amario übernehmen gemeinsam die Cheftrainer-Rolle bei unserer U23! Yannick, ehemaliger Spieler der U23 und zuletzt bereits Teil des Trainerstabs, übernimmt nach seiner starken Arbeit in der vergangenen Saison nun noch mehr Verantwortung. Aktuell absolviert er die Ausbildung zur C-Lizenz und bringt frische Ideen, großen Einsatz und eine starke Bindung zur Mannschaft mit. An seiner Seite steht mit Fabrizio D’Amario ein erfahrener Trainer, der nach seiner Tätigkeit als sportlicher Leiter nun wieder an die Seitenlinie zurückkehrt. Mit der DFB-A-Lizenz und jeder Menge Trainererfahrung bringt er viel Fußballverständnis und wertvolle Impulse für die Trainings- und Spielgestaltung mit. Das neue Duo vereint Identifikation mit dem Verein, Fachwissen und Leidenschaft für die Entwicklung junger Spieler. Der FV Löchgau setzt mit dieser Konstellation auf Kontinuität und neue Impulse zugleich.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Glatten (Kreisliga A1 Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

SV Glatten sichert sich Torjäger Marc Hitzel zur neuen Saison - Der SV Glatten darf sich zur kommenden Saison auf einen echten Hochkaräter freuen: Marc Hitzel, langjähriger Top-Stürmer des SV Baiersbronn, wird zur neuen Spielzeit das Trikot der Glattener tragen. Der 25-Jährige wechselt unabhängig von der Ligazugehörigkeit und ist damit ein wichtiges Signal – ganz gleich, ob die Mannschaft in der Kreisliga A bleibt oder in die Kreisliga B muss. Hitzel bringt eine beeindruckende sportliche Bilanz mit: In sechs Jahren beim SV Baiersbronn erzielte er in 104 Bezirksligaspielen bemerkenswerte 79 Tore. Seine stärkste Saison spielte er 2021/22 mit 27 Treffern in 24 Partien. Nach einem Zwischenstopp in der Landesliga beim SV Wittendorf und einer verletzungsgeplagten Rückkehr zu Baiersbronn, wurde er im März an der Leiste operiert – und blickt nun nach vorn. „Marc kommt zur neuen Saison und wird sportlich wie menschlich ein Gewinn für unsere Mannschaft sein“, freut sich Abteilungsleiter Dennis Hrastic. „Er bringt nicht nur Torgefahr und Erfahrung mit, sondern ist auch einfach ein sympathischer, bodenständiger Typ – ein echter Teamplayer.“ Auch Spielertrainer Felix Loch zeigt sich begeistert: „Wir bauen darauf, dass Marc bei uns wieder zu alter Spielfreude findet. Dass er sich unabhängig von der Liga für den SVG entschieden hat, spricht für seinen Charakter.“ Für Hitzel selbst war neben der sportlichen Perspektive vor allem das Umfeld entscheidend: „Der Zusammenhalt im Team, das tolle Sportgelände und die herzliche Aufnahme haben mich überzeugt. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe.“ Mit der Verpflichtung von Marc Hitzel setzt der SV Glatten ein starkes Zeichen für die Zukunft – ganz gleich, in welcher Liga der Neustart erfolgt.

SKV Rutesheim II (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Willkommen Angelo! Mit Angelo de Pilla dürfen wir zur neuen Saison ein weiteres Eigengewächs aus unserer U19 im U23 Kader begrüßen. Vom TSV Heimsheim, über den GSV Maichingen führte in sein Weg zuletzt nach Rutesheim. Wir freuen uns sehr, dass er nun mit uns diesen weiter bestreiten wird und wir ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und unterstützen können. Auf eine tolle Zeit Angelo und herzlich Willkommen!

