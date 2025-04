Neues Trainerteam und spannende Transfers

Bei Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang: Fabian Streicher wechselt zum TASV! Fabi spielte neun Jahre in der Jugend vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Anschließend erzielte er dort in seiner ersten Herrensaison 21 Bezirksliga-Tore. Seit vergangenem Sommer läuft er bei Croatia Bietigheim in der Landesliga auf (19 Einsätze). Mit ihm gewinnen wir einen physisch starken und talentierten Offensivspieler dazu, der weiß wo das Tor steht und sicherlich schnell im Verein ankommen wird.

Neuzugang: Ron Moj wechselt zum TASV! Verstärkung für unser Torspielerteam: Ron ist aktueller Stammkeeper des TSV Benningen und kann auf viel Erfahrung zwischen den Pfosten zurückgreifen - zur neuen Saison dann bei den Rot-Weißen. Zuvor lief er in Murr, Marbach, Pflugfelden und Bad Wimpfen auf. Da er einige unserer Spieler bereits kennt, wird er auch neben dem Feld sicherlich schnell beim TASV ankommen.

TSV Hessental (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Hessental darf den ersten Top-Transfer verkünden. Marco Fischer kehrt zum Sommer nach sieben Spielzeiten beim SC Bühlertann nach Hessental zurück. Er war Teil der erfolgreichen Landes- und Bezirksligazeiten unseres TSVs und wird unsere Offensive ab der neuen Saison verstärken.

TSV Ilshofen II (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neues Trainerteam für unsere U23! Zur Saison 2025/26 übernimmt Timo Marschick das Traineramt unserer U23 und bildet gemeinsam mit Domenico Legrottaglie, der dem Team als Co-Trainer erhalten bleibt, das neue Gespann an der Seitenlinie. Timo bringt wertvolle Erfahrung als Spieler und Trainer mit – unter anderem aus Hollenbach, Satteldorf und Schrozberg – und passt hervorragend zu unserem Weg. Wir freuen uns auf frische Impulse, klare Ideen und eine starke Zusammenarbeit. Willkommen im Team, Timo – und schön, dass du weiterhin an Bord bist, Domenico!