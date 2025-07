Neues Trainerteam & frischer Kurs beim SV Kaisersbach Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 1 Kaisersbach

Unser Trainerteam beim SV Kaisersbach – bereit für die neue Saison

Der SV Kaisersbach geht mit neuem Trainerteam, frischer Energie und einer klaren Ausrichtung in die Saison 2025/26.



Nach einem umfassenden Umbruch in Mannschaft und Trainerteam stellt sich der Verein sportlich neu auf.

Im Mittelpunkt stehen dabei ein echter Neuanfang und die gezielte Integration junger Spieler in die aktive Mannschaft. Geleitet wird dieser Weg von einem motivierten und vielseitig erfahrenen





Trainerteam:

👤 Alexios Asteris – Cheftrainer





Trotz seines jungen Alters bringt Alexios bereits eine beeindruckende Vita mit: In Griechenland sammelte er umfassende Trainererfahrung, bevor er in Deutschland erfolgreich im Jugendbereich arbeitete – unter anderem bei den U19-Teams des MTV Stuttgart und FSV Waiblingen. Beim SV Kaisersbach steht er für eine klare sportliche Linie, strukturiertes Arbeiten und moderne Trainingsansätze – insbesondere auch in der Förderung junger Talente.





👤 Ömer Alp – Co-Trainer





Ömer ist ebenfalls ein erfahrener Trainer mit starken Wurzeln im regionalen Fußball. Besonders erfolgreich war er als Coach bei Anagennisi Schorndorf. Seine Fachkenntnis, Ruhe und Nähe zur Mannschaft machen ihn zu einem wichtigen Teil der sportlichen Führung – auch als Mentorenfigur für die jüngeren Spieler.





👤 Gabriel Simion – spielender Co-Trainer





Gabriel bringt als ehemaliger, langjähriger Spieler wichtige Erfahrung direkt auf den Platz. Als Bindeglied zwischen Team und Trainerbank übernimmt er auch Coaching-Aufgaben. Mit seiner Spielintelligenz, Führungsstärke und seinem Background als Cheftrainer ist er ein wichtiger Baustein in der Neuausrichtung – besonders für die sportliche Entwicklung junger Spieler im Kader.





🧤 Nikolaos Pitoulis – Torwarttrainer

Mit Nikolaos Pitoulis kehrt ein alter Bekannter zum SV Kaisersbach zurück. Bereits in der Vergangenheit war er erfolgreich als Torwarttrainer im Verein tätig. Seine Fachkenntnisse und individuelle Arbeit mit den Schlussmännern sind ein wichtiger Bestandteil des neuen sportlichen Konzepts.





⚽ Das Trainerteam des SV Kaisersbach steht für:

• einen klaren sportlichen Neuanfang

• strukturierte Förderung junger Spieler

• individuelle Entwicklung – auch auf Spezialpositionen

• Teamgeist, Kommunikation und Kontinuität Gabriel bringt als ehemaliger, langjähriger Spieler wichtige Erfahrung direkt auf den Platz. Als Bindeglied zwischen Team und Trainerbank übernimmt er auch Coaching-Aufgaben. Mit seiner Spielintelligenz, Führungsstärke und seinem Background als Cheftrainer ist er ein wichtiger Baustein in der Neuausrichtung – besonders für die sportliche Entwicklung junger Spieler im Kader.🧤 Nikolaos Pitoulis – TorwarttrainerMit Nikolaos Pitoulis kehrt ein alter Bekannter zum SV Kaisersbach zurück. Bereits in der Vergangenheit war er erfolgreich als Torwarttrainer im Verein tätig. Seine Fachkenntnisse und individuelle Arbeit mit den Schlussmännern sind ein wichtiger Bestandteil des neuen sportlichen Konzepts.⚽ Das Trainerteam des SV Kaisersbach steht für:• einen klaren sportlichen Neuanfang• strukturierte Förderung junger Spieler• individuelle Entwicklung – auch auf Spezialpositionen• Teamgeist, Kommunikation und Kontinuität