Neues Trainerteam und einige Kreisliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfR Birkmannsweiler meldet in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall den zweiten Transfer für die Saison 2026/27. Tom Höschele wechselt vom TSV Rudersberg zum VfR und verstärkt künftig die Innenverteidigung. Der 25-Jährige folgt damit seinem Bruder Nik nach Birkmannsweiler. Für den Verein ist der Zugang ein weiterer Schritt in der Kaderplanung und zugleich eine familiäre Geschichte. Höschele soll der Defensive zusätzliche Stabilität geben und sich schnell in das Team am Buchenbach einfügen.

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SV Sillenbuch

Der SV Sillenbuch begrüßt in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen einen Rückkehrer mit besonderer Bindung. Julien Boll kommt nach einem Jahr beim TV Echterdingen II zurück zu seinem Heimatverein. Der 20-Jährige bringt Erfahrungen aus der Bezirksliga mit, spricht von persönlicher Reife und einer weiterentwickelten Spielweise. Ausschlaggebend waren die Nähe zum Verein, vertraute Menschen und die neue sportliche Vision. Zudem übernimmt Boll künftig gemeinsam mit Vale S. die B-Jugend. Auf dem Platz formuliert er klare Ziele: Meisterschaft, Tore, Vorlagen und volle Verantwortung.

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SGM Allmendingen/Ennahofen

Die SGM Allmendingen/Ennahofen stellt sich in der Kreisliga B1 Donau/Iller für die kommende Saison neu auf. Mohsen Younis übernimmt im Sommer die erste Mannschaft und kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück. Der 62-Jährige kennt Region und Verein bestens, spielte einst selbst für den TSV Allmendingen. Auch auf dem Platz gibt es eine Rückkehr: Mario Carriero, früherer Kapitän, wird spielender Co-Trainer. Martin Schach gibt das Traineramt ab und wird Spielleiter, Dominic Stoll und René Rapp hören ebenfalls im Trainerteam auf. Die Reserve bleibt bei Jochen Zäh.

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Fußballbezirk Enz/Murr

Im Dialog mit Verband, Bezirk und Vereinen

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Gemeinsam für den Frauen- und Mädchenfußball

Wir sprechen mit euch darüber, wie ihr den Frauen- und Mädchenfußball in eurem Verein stärken und aufbauen könnt.



Programm

● Wir stellen vor: Die neue wfv-Strategie für Frauen und Mädchen im Fußball #wiralsteam

● Überblick von Verbands-Angeboten für Vereine

● Austausch zu euren Herausforderungen und Schwierigkeiten

● Clubberatung: Wie bekommt ihr konkret Hilfe?

● Mädchenreferentin gesucht - die Chance im Bezirk mitzuwirken, sich einzubringen

und Ideen umzusetzten



Anmeldung und Informationen

Eine kurze Rückmeldung zur besseren Planung ist hilfreich an alexjeutter@kabelbw.de.

Die Teilnahme ist jedoch auch für Kurzentschlossene möglich. Ebenso laden wir explizit Vereine ein, die mit einem Angebot im Frauen- und Mädchenfußball starten möchten.

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Fußballbezirk Enz/Murr

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