Neues Trainerteam: Stefan Loos und Christian Demmer übernehmen

Wir als DJK Viktoria Buchheim 1954 stellen die Weichen für unsere Zukunft und präsentieren mit großer Überzeugung unser neues Trainerteam: Stefan Loos übernimmt ab Sommer die Verantwortung als Cheftrainer, unterstützt wird er von Co-Trainer Christian Demmer.
Wir sind sehr zufrieden mit dieser Besetzung und sehen darin einen wichtigen Schritt für unsere sportliche Weiterentwicklung. Besonders freut uns, dass beide nicht nur fachliche Kompetenz mitbringen, sondern unseren Verein und unser Umfeld bestens kennen. Wir sind stolz darauf, zwei Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die unsere DJK Viktoria Buchheim verstehen und gleichzeitig die nötige sportliche Expertise einbringen. Durch die frühzeitige Verpflichtung schaffen wir klare Strukturen und Planungssicherheit. So können wir ab sofort mit dem Aufbau unserer neuen Mannschaft beginnen. Unser Ziel ist es, langfristig eine schlagkräftige Truppe zu formen, die sich mit unserem Verein identifiziert, Einsatz zeigt und sportlich überzeugt. Mittelfristig wollen wir damit auch wieder den Angriff auf die Aufstiegsplätze in die Kreisliga C starten.
Auch unser Vorsitz mit Andre Peffgen und Ivan Mrkalj blickt mit großer Zuversicht auf die neue Konstellation: „Als wir mitbekommen haben, dass Stefan bei seinem alten Verein aufhört, haben wir uns abgestimmt und für uns war klar, dass Stefan genau die richtige Personalie ist, da wir ihn vor sechs Jahren bereits als Jugendleiter für unseren Verein gewinnen wollten – das ist damals knapp gescheitert. Jetzt standen die Sterne gut, dass es bei uns klappt und wir gemeinsam in einem Verein agieren. Zusätzlich bringt auch Christian Demmer wertvolle regionale Erfahrung mit: Durch seine langjährige aktive Zeit im Fußball in der Mülheimer Ecke, Troisdorf und Wesseling kennt er die Strukturen, Vereine und Besonderheiten der Region bestens und verfügt darüber hinaus bereits über die notwendige Erfahrung.“
Mit Stefan Loos und Christian Demmer setzen wir auf Kontinuität, Identifikation und neue Impulse – beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart. Beide genießen vollstes Vertrauen vom Vorstand und vom gesamten Verein.
Wir freuen uns auf eine langfristige, starke und intensive Zusammenarbeit.
Willkommen Stefan & Christian! Ein Veedel eine Familie!