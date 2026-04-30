Neues Trainerteam: Stefan Loos und Christian Demmer übernehmen

– Foto: DJK Viktoria Buchheim 1954 e.V

Wir als DJK Viktoria Buchheim 1954 stellen die Weichen für unsere Zukunft und präsentieren mit großer Überzeugung unser neues Trainerteam: Stefan Loos übernimmt ab Sommer die Verantwortung als Cheftrainer, unterstützt wird er von Co-Trainer Christian Demmer.

Wir sind sehr zufrieden mit dieser Besetzung und sehen darin einen wichtigen Schritt für unsere sportliche Weiterentwicklung. Besonders freut uns, dass beide nicht nur fachliche Kompetenz mitbringen, sondern unseren Verein und unser Umfeld bestens kennen. Wir sind stolz darauf, zwei Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die unsere DJK Viktoria Buchheim verstehen und gleichzeitig die nötige sportliche Expertise einbringen. Durch die frühzeitige Verpflichtung schaffen wir klare Strukturen und Planungssicherheit. So können wir ab sofort mit dem Aufbau unserer neuen Mannschaft beginnen. Unser Ziel ist es, langfristig eine schlagkräftige Truppe zu formen, die sich mit unserem Verein identifiziert, Einsatz zeigt und sportlich überzeugt. Mittelfristig wollen wir damit auch wieder den Angriff auf die Aufstiegsplätze in die Kreisliga C starten.