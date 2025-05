Neues Trainerteam, Spielertrainer verlängert, Trainerwechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Nach dem Rücktritt von Imran Halilovic zum 30.06.2025 gibt es Veränderungen im TrainerTeam der U23. Franco Buono und Tim Reich werden in Zukunft die Geschehnisse leiten. Franco erwies sich schon diese Saison als eine absolute Bereicherung für unsere 08er und wird die bisher geleistete Arbeit nahtlos weiterführen. „Timbo“ wird hierbei spielend unterstützen und mit seiner Erfahrung den jungen Spielern der U23 bei der Entwicklung zur Seite stehen und unheimlich wertvoll für die Bindung Trainer und Team sein. Die beiden sind die absolute Wunschlösung der Vereinsverantwortlichen. „Unser neues TrainerTeam bring reichlich Erfahrung, eine tolle Bindung zur Mannschaft,ein gutes Netzwerk und damit beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison 25/26.“ Kevin Paulick ( Jugendleiter ) sagt: Ich bin sehr froh das wir Franco und Timbo für ein weiteres Jahr verpflichten konnten und freue mich auf gute Zusammenarbeit. Ich möchte mich auch bei Imi für die letzte Saison bedanken , er hat als junger Trainer sein ganzes Herzblut reingesteckt. Imi wird im Hintergrund als Sportlicher Leiter U14 bis U23 weiter Intigriert sein.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Korntal (Kreisliga B4 Enz/Murr

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr euch mitteilen zu dürfen, dass unser Coach Kristijan Soldo auch in der kommenden Saison 25/26 Trainer unserer Ersten Mannschaft sein wird. Sein guter Draht zur Mannschaft und sein Fußballerisches Wissen sind eine gute Kombination, die unsere sehr junge Mannschaft weiter nach vorne bringen wird.

FV Bad Saulgau (Kreisliga A1 Oberschwaben)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗘𝗚𝗘𝗟 𝗶𝗦𝗧 𝗭𝗨𝗥Ü𝗖𝗞 – 𝗗𝗜𝗘 𝗥𝗢𝗧-𝗪𝗘𝗜ß𝗘 𝗗𝗡𝗔 𝗜𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗖𝗛 𝗩𝗢𝗟𝗟 𝗗𝗔!

Vom Landesligisten TSV Riedlingen zurück ins Oberschwabenstadion – zurück auf vertrauten Rasen, zurück zu 𝟭𝟵𝟬𝟰% Herzblut.

FC Ellwangen (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Ellwangen freut sich, bekanntzugeben, dass unser Spielertrainer Efendi Erol auch in der kommenden Saison an Bord bleibt! Nach starken Leistungen in den letzten Jahren setzen wir bewusst auf Kontinuität – und damit ein klares Zeichen für die Zukunft.

Thomas Stoll (Vorstand Finanzen):

„Heute konnten wir mit unserem Trainer Efendi Erol den Vertrag verlängern. Damit setzt der Vorstand auf Konstanz und würdigt die bisherige sehr gute Arbeit. Gemeinsame Ziele sind, den Aufstieg der 1. Mannschaft zu erreichen und die laufende Einbindung und Integration der Jugend in den aktiven Spielbetrieb.“

Helmut Lutz (Vorstand Aktive Herren):

„ Wir freuen uns riesig, dass Efendi Erol weiterhin an Bord bleibt! Seine Erfahrung, Leidenschaft und Kompetenz sind unverzichtbar für unser Team. Auch sein Engagement neben und auf dem Platz hat die Mannschaft geprägt. Diese Verlängerung ist ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Vertrauen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit an den nächsten Zielen!“

Efendi Erol (Spielertrainer):

„Ich freue mich sehr, dass mir der Verein erneut das Vertrauen schenkt. Es ist schön zu sehen, dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt und wir erstmals auch auf Spieler aus unserer eigenen A-Jugend setzen können. Das zeigt, dass sich beim FC Ellwangen viel bewegt. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team weiter hart zu arbeiten und unsere Ziele entschlossen zu verfolgen.“

FC Matzenbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein gegenüber FuPa mit:

Semih Dalyanci ist ab sofort kein Spielertrainer mehr beim FC Matzenbach. Wir bitten um Verständnis, dass wir bzgl. der Gründe Stillschweigen bewahren. Die übrigen Mitglieder des Trainerstabes werden die verbleibenden Spiele verantworten.