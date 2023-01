Neues Trainerteam - neue Spielerinnen - Dank an bisherige Trainer

𝗙𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻𝗺𝗮𝗻𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁 - 𝗻𝗲𝘂𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲𝗮𝗺❗ ... 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻❗ 𝗗𝗮𝗻𝗸𝗲 𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗸 𝘂𝗻𝗱 𝗟𝘂𝗸𝗮𝘀 𝗠ü𝗹𝗹𝗲𝗿❗ Ein neues Trainerteam und dazu noch drei weitere neue Spielerinnen verstärken die Frauenmannschaft ab sofort! Weitere folgen... Zu Beginn des Jahres übernahm, ein neues Trainerteam die Frauenmannschaft: 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗯 und 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 aus Titz, sowie 𝗝𝗲𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿𝘇𝗵𝗮𝗴𝗲𝗻 aus Düren, stellen das neue Trainerteam. Jessica wird sich in erster Linie um die Torhüterinnen kümmern und Christina und wird mit Nadine das Mannschaftstraining leiten. Alle drei spielten zuletzt in Stetternich und davor auch schon in höheren Spielklassen, bringen also viel Erfahrung mit!

Darüber hinaus können wir die ersten drei Spielerinnen-Neuzugänge vermelden: 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗞𝗿𝗮𝘁𝘇 aus Aldenhoven, 𝗫𝗮𝘃𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗼𝘁𝘁 aus Baesweiler und 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗟𝗲𝗶𝗰𝗵𝘀𝗲𝗻𝗿𝗶𝗻𝗴 aus Übach-Palenberg wechselten vom 1. FC Düren zu uns. Auf weitere Neuzugänge dürfen wir uns noch freuen. Wir heißen alle "Neuen" herzlich willkommen bei uns und werden sie in den nächsten Tagen noch etwas ausführlicher vorstellen. 𝗔𝗻 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗮𝘂𝗰𝗵 𝗲𝗶𝗻 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗯𝗶𝘀𝗵𝗲𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁, 𝗗𝗶𝗿𝗸 𝘂𝗻𝗱 𝗟𝘂𝗸𝗮𝘀 𝗠ü𝗹𝗹𝗲𝗿❗ 𝗦𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗻𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁 𝗮𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝗝u𝗴𝗲𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗮𝘂𝘀 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗻 "𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝗯𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵" 𝗳ü𝗵𝗿t𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗼𝗿𝘁 𝗲𝘁𝗮𝗯𝗹𝗶𝗲𝗿t𝗲𝗻. 𝗩𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗺 𝗛𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗴𝗿𝘂𝗻𝗱 𝗲𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃 𝗸𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱 𝗮𝘂𝘀 𝘀𝗲𝗵𝗿 𝗷𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻, 𝘄𝗮𝗿 𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲 𝗔𝘂𝗳𝗴𝗮𝗯𝗲. 𝗕𝗲𝗶𝗱𝗲 𝗴𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗷𝗲𝗱𝗼𝗰𝗵 𝗱𝘂𝗿𝗰𝗵 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗠𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘀. 𝗗𝗲𝘀𝗵𝗮𝗹𝗯 𝗳𝗿𝗲𝘂𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗿 𝘂𝗻𝘀 𝗮𝘂𝗰𝗵, 𝗱𝗮𝘀𝘀 𝘀𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗺 𝗩𝗲𝗿𝗲𝗶𝗻 𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗙𝘂𝗻𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 ü𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻❗