Neues Trainerteam in Stulln: Maltsev rückt an Wells' Seite

Michael Wells bleibt als Spielertrainer auf dem Platz aktiv. Er soll dabei vor allem seine Erfahrungen im Defensivbereich einbringen und helfen, die Abwehrarbeit der Mannschaft weiter zu verbessern. Die Trainingsleitung teilen sich derweil Maltsev und Wells gemeinsam. Dies ermögliche eine enge Abstimmung zwischen Platz und Seitenlinie, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.



Marcel Maltsev entstammt fußballerisch dem SV Trisching und hat frühzeitig seine Laufbahn als Trainer eingeschlagen. Er ist im Besitz der B-Lizenz und sammelte im Jugendbereich Erfahrungen als Trainer bei der SG des SV Trisching, ehe er in den Jugendbereich der SpVgg SV Weiden wechselte. In der abgelaufenen Saison 2024/25 betreute er mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II erstmals eine Herrenmannschaft in der Bezirksliga Süd. Zudem ist Maltsev am DFB-Stützpunkt in Wackersdorf als Zusatztrainer tätig und bringt von dort zusätzliche fachliche Impulse ein. Mittlerweile wohnt Maltsev in Stulln, was auch das Miteinander im Verein stärkt – ein Aspekt, der beim TSV traditionell einen hohen Stellenwert hat.



Bei der zweiten Mannschaft (A-Klasse Nord) bleibt das Trainerduo Julian Linsmeier und Alexander Schießl weiterhin im Amt. Die TSV-Urgesteine sind bereits seit längerer Zeit als Trainer tätig und kennen das Umfeld sowie die Mannschaften sehr gut.



Ziel des Vereins ist es, mit beiden Mannschaften sportlich attraktiven Fußball zu spielen und gleichzeitig die Integration junger Spieler zu fördern, die in den nächsten Jahren aus der Jugend in den Herrenbereich wechseln werden. Mit dieser Konstellation geht der TSV Stulln zuversichtlich in die neue Saison und setzt auf eine gute Zusammenarbeit in beiden Mannschaften. Die abgelaufene Saison schloss der Kreisligist unter Spielercoach Andreas Meyer – er ging zum TuS/WE Hirschau – auf Platz sechs ab.