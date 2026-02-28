Neues Trainerteam in Ebnath, Kontinuität in Luhe-Markt Die beiden Kreisklassisten des Spielkreises Amberg/Weiden nutzen die Winterpause, um die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen von Werner Schaupert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Robert Söllner (Mitte), Sportlicher Leiter der DJK Ebnath, freut sich über das neue Trainerduo Florian Horn (links) und Dominik Hautmann. – Foto: Söllner

Die DJK Ebnath, aktuell Rangfünfter der Kreisklasse West, gab vor einigen Tagen eine wichtige Personalentscheidung bekannt, präsentierte sie doch zum Trainingsauftakt nach einer langen Winterpause ein neues Trainergespann für die kommende Saison. Beim FC Luhe-Markt – vor dem Re-Start auf Relegationplatz 12 in der Kreisklasse Ost – vertraut man hingegen auf Bewährtes und verlängerte den Vertrag mit seinem aktuell amtierenden Übungsleiter. Dieser wird auch in der kommenden Spielzeit an der Außenlinie stehen.

DJK Ebnath Weil Spielertrainer Johannes Reiß den Verein frühzeitig informierte, dass er künftig aus persönlichen Gründen stark gefordert sein werde, begaben sich die Verantwortlichen um Sportlichen Leiter Robert Söllner auf die Suche nach einem Nachfolger. Dieser wird, wie der Verein informiert, aus einem Zweigestirn bestehen: Der Ebnather Florian Horn (29) wird mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison als Co-Trainer gemeinsam mit Dominik Hautmann (44) die Geschicke der ersten Mannschaft der DJK leiten.





Horn wird bis zum Saisonende weiter das Trikot des Nachbarrivalen SV Neusorg tragen und freut sich dann auf seine neue Herausforderung. Erste Trainererfahrungen sammelte er im Juniorenbereich der Neusorger. Hautmann – aktuell der „Co“ – fungierte bei der DJK schon einmal als Chefcoach, in der Saison 2021/22 betreute er das Team in 15 Punktspielen. Nun schlüpft er wieder in die Rolle des Chefanweisers. Für die Mannen um Kapitän Luca Herrmann geht es Mitte März wieder um Punkte. Im Spiel eins der Restrunde gastiert man dann am Sonntag, 15. März, im Nachbarderby beim viertplatzierten SVSW Kemnath.





FC Luhe-Markt Krzystof Pianka (51) und der FC Luhe-Markt – das passt und soll es deshalb auch über diese Saison hinaus geben. Wie der Verein in den Sozialen Medien mitteilt, hat der Trainer, der den FCL schon in den Spielzeiten 2018/19 – hier führte er den Verein in die Kreisliga – und in der Coronasaison 2019/21 betreute, und nach seinem Wechsel zur DJK Irchenrieth 2024 wieder zurück an die Neudorfer Straße fand, seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert.







Beim FC Luhe-Markt konnte Sportlicher Leiter Marco Schulze (links) mit Trainer Krzystof Pianka verlängern. – Foto: Verein





Die Entscheidung, mit Pianka den eingeschlagenen Weg fortzuführen, fiel laut den Verantwortlichen des FCL leicht. Sportlicher Leiter Marco Schulze sieht das gemeinsame Entwicklungsprojekt nach dem jüngsten Umbruch noch lange nicht am Ende, heißt es in Instagram weiter. „Die hervorragende Zusammenarbeit und das durchwegs positive Feedback aus der Mannschaft zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg zu unseren langfristigen Zielen sind“, so der weitere Wortlaut des Posts. Krzystof Pianka selbst schätzt die optimalen Bedingungen im Verein sowie das starke Miteinander in Staff und Team. Wie der Übungsleiter erklärt, wären die nächsten Entwicklungsschritte bereits klar definiert, jetzt ginge es darum, die notwendigen Stellschrauben gemeinsam anzuziehen und die Entwicklung voranzutreiben.



In der Restrückrunde der laufenden Spielzeit liegt der Fokus für den FC Luhe-Markt darauf, den Klassenerhalt zu sichern. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs rangiert die erste Mannschaft auf Rang 12, einem Relegationsplatz in der Kreisklasse Ost. In einer engen, ausgeglichenen Liga ist das „rettende Ufer“ allerdings greifbar nahe, der Abstand zu Platz 11 beträgt nur einen Punkt. Aktuell befindet man sich in der Vorbereitung auf den Start ins neue Sportjahr 2026, da baut sich gleich eine hohe Mauer vor den Pianka-Schützlingen auf, empfangen die Luher doch am Sonntag, 15. März, den Tabellendritten SV Waldau.