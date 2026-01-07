Neues Trainerteam in der Bezirksliga und Kreisligist meldet sich ab

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wichtige Informationen! Juli Haas und Dani Schreiber übernehmen die 1. Mannschaft!

Für die anstehenden Rückrunde hat unsere 1. Mannschaft ab sofort ein neues Trainerduo.

Die Position wird durch Juli Haas und Dani Schreiber mindestens bis zum kommenden Sommer intern besetzt. Die beiden werden alles daran setzen ein starkes Team zu formen, um die Mission Klassenerhalt in der Bezirksliga erfolgreich abzuschließen.

Abmeldung der 2. Mannschaft vom Spielbetrieb

Hiermit möchten wir euch zudem darüber informieren, dass wir unsere 2. Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom laufenden Spielbetrieb der Kreisliga B3 abgemeldet bzw. für die Rückrunde 2025/2026 zurückgezogen haben.

Grund für diese Entscheidung ist anhaltender Personalmangel, der es uns leider nicht mehr ermöglicht, einen regelmäßigen und ordnungsgemäßen Spielbetrieb sicherzustellen.

Wir bedauern diesen Schritt sehr und bitten um Verständnis für unsere Situation. Wir hoffen und versuchen alles wieder eine 2. Mannschaft in der kommenden Saison stellen zu können.

Die Spieler der 2. Mannschaft werden sich zur Rückrunde unserer 1. Mannschaft anschließen.

Spvgg Besigheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Beim Team aus der Bezirksliga Enz/Murr gibt es einen interessanten Winterzugang. Vasilios Tsouloulis kommt vom TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Der 26-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt ein Jahr für Oeffingen, davor für Croatia Bietigheim und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen II in der Landes- und Bezirksliga.

