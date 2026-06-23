Neues Trainerteam im Haselgrund Neues Trainerteam steht: Mit geballter Kompetenz und klarem Plan in die neue Saison! von Florian Holland · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Nach dem bitteren Abstieg unserer ersten Mannschaft aus der Landesklasse richten wir den Blick fest nach vorne. Für unsere Spielgemeinschaft – bestehend aus der SG Ober-/Unterschönau, dem FSV Viernau und dem federführenden FC Steinbach-Hallenberg – wurden in den vergangenen Wochen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir freuen uns, heute das neue, Trainerteam für unsere beiden Männermannschaften vorstellen zu dürfen!

Kontinuität an der Spitze: Erste Mannschaft will in der Kreisoberliga angreifen Für unsere 1. Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Kreisoberliga an den Start geht, setzen wir auf bewährte Kräfte und frische Impulse: Cheftrainer: Daniel Schindler Daniel bleibt wie in der Vorsaison der sportliche Kopf der ersten Mannschaft. Er wird den eingeschlagenen Weg mit unserem jungen Team weitergehen, um die Mannschaft nach dem Abstieg zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Co-Trainer: Silvio Möller Neu an Daniels Seite ist Silvio Möller. Silvio bringt nicht nur jede Menge Erfahrung aus seiner eigenen aktiven Spielerzeit mit, sondern hat auch als Trainer bereits über 60 Pflichtspiele in der Kreisoberliga vorzuweisen – und das mit einem absolut sehenswerten Punkteschnitt! Eine enorme Verstärkung für unsere Bank. Ehrgeiz und Erfahrung: Frischer Wind für die Zweite in der Kreisliga Unsere 2. Mannschaft geht auch in dieser Spielzeit in der Kreisliga auf Punktejagd. Hier konnten wir einen echten Coup landen:

Trainer: Marcel John Mit Marcel haben wir einen äußerst ambitionierten Coach für uns gewonnen. Nach stolzen 9 Jahren und mehr als 150 Spielen an der Seitenlinie in Mittelstille war es für Marcel an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind stolz, dass er diesen Schritt bei uns macht! Der Fitness-Faktor und die Schnittstelle Co- & Athletiktrainer: Nico Messerschmidt Der vierte Mann im Bunde ist Nico Messerschmidt. Er wird Marcel bei der zweiten Mannschaft unterstützen, hat aber noch eine ganz entscheidende Zusatzaufgabe: Nico soll beide Mannschaften fit für die 90 Minuten machen. Da die Fitness in der Vergangenheit immer wieder ein Thema war, liegt sein Schwerpunkt ganz klar auf der Athletik der Spieler. Wir freuen uns riesig, dass Nico diese Lücke schließt! Der Kader: Jugend forscht und eingespielte Einheiten Das gesamte Trainerteam kann auf einem Fundament aufbauen, das Mut für die Zukunft macht. Der junge Kader bleibt im Vergleich zur Vorsaison weitestgehend zusammen. Das zeigt den starken Zusammenhalt in unseren Vereinen! Besonders stolz sind wir darauf, dass sechs A-Junioren aus dem eigenen Nachwuchs fest in den Männerbereich aufrücken und Druck auf die Etablierten machen werden. Ob sich auf dem Transfermarkt noch der eine oder andere externe Neuzugang ergibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.