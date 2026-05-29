Neues Trainerteam für die U23 steht fest

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Der SC Spelle-Venhaus hat sein neues Trainer und Funktionsteam für die U23 vorgestellt. Mit Manuel Schröder als Cheftrainer, Felix Bürsken als Co Trainer und Patrick Hüsing als Athletik Trainer setzt der Verein auf eine Mischung aus Erfahrung, Vereinsverbundenheit und Entwicklungspotenzial. Komplettiert wird das Team durch ein eingespieltes Betreuerteam sowie Lukas Hapke in der sportlichen Leitung.

Ab Sommer übernimmt Manuel Schröder das Traineramt der U23. Der 33 Jährige ist beim SCSV kein Unbekannter. Bereits in der Dritten Mannschaft sammelte er Erfahrungen innerhalb des Vereins. Darüber hinaus war Schröder im Herrenbereich des SV Dalum sowie in der A Jugend des SV Olympia Laxten tätig.

Unterstützt wird er künftig von Felix Bürsken. Der 30 Jährige war zuletzt Co Trainer der ersten Herren in Schepsdorf und bringt zudem Stationen aus Dalum, Laxten und Baccum mit. Der Verein beschreibt ihn als ambitioniert, entwicklungsorientiert und als echten Teamplayer.

Auch im Bereich Athletik setzt der SCSV auf ein bekanntes Gesicht. Patrick Hüsing, bis zur vergangenen Saison selbst noch aktiver Spieler der U23, übernimmt künftig als Athletik Trainer Verantwortung. Der 33 Jährige galt bereits als Spieler als Vorbild in Sachen Fitness und gibt seine Erfahrung nun an die Mannschaft weiter.

Im Betreuerteam bleibt Rainer „Spunker“ Spieker, der bereits seit 2015 Teil des Vereinsumfelds ist, weiterhin erhalten. Unterstützt wird er von Dennis und Niklas Knieper, die zusätzlich als Spieler der Vierten Mannschaft aktiv sind.

Die sportliche Leitung der U23 übernimmt Lukas Hapke. Er verantwortete bereits die Suche nach dem neuen Trainerteam und wird den Verein künftig auch auf Staffeltagen vertreten.

Der SCSV blickt damit mit einem breit aufgestellten Team optimistisch auf die kommende Saison.