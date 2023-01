Neues Trainerteam für die Saison 23/24

Neuigkeiten beim FC Steinenstadt.

Mit Daniel Sanruperto Fernández und Benedikt Krickl konnten wir zwei erfahrene Spieler, von unserem Weg überzeugen. In den gemeinsamen Gesprächen wurde offen über die Ausrichtung des Vereins und der Mannschaft gesprochen, wobei man sehr schnell auf einen Nenner kam. Der FC Steinenstadt hat mit Daniel Sanruperto, seinen Wunschtrainer für die neue Saison verpflichtet. Daniel ist als aktiver Spieler in höheren Ligen in der Region bekannt und war zuletzt in Grißheim tätig. Er übernimmt ab der Sommerpause die Nachfolge von Markus Petri. Der FC Steinenstadt möchte sich ganz herzlich bei Markus Petri für seine geleistete Arbeit bedanken, und hofft mit Ihm auf eine erfolgreiche Rückrunde. Daniel Sanruperto Fernández wird spielender Trainer und Benedikt Krickl wird als spielender Co-Trainer ihm zur Seite stehen. Ziel ist die Weiterentwicklung des Teams und der jungen Spieler.