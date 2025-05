Neues Trainerteam für die FSK

Roman Riedl war schon in der diesjährigen Rückrunde im Trainerteam und konnte in seiner Vergangenheit auch als Spieler für die FSK überzeugen. Auch mit Tobias Voss kommt ebenfalls ein bis vor kurzem aktiver Spieler der FSK hinzu.

Gestärkt in die kommende Saison! Es wurde Zeit, dass sich was dreht und das nicht nur im Trainerteam. Auch in der Ersten Mannschaft können wir Neuigkeiten vermelden. Beim Mannschaftsabend der Ersten und Zweiten Mannschaft auf der Alm in Nieste, durften die FSK Drei Neuzugänge präsentieren.

Der Verein freut sich, dass sich zum 01.07.25, der Lohfeldener Simon Haftmann der FSK Vollmarshausen anschließen wird. Bereits im Winter kamen Max Ross und Lucas Bosse zur FSK. Es ist uns eine Freude, dass wir die drei jungen Spieler für die FSK-Familie gewinnen konnten. Alle Drei passen sportlich und charakterlich bestens in den Kader der Ersten Mannschaft.