Neues Trainerteam für die Erste Klaus Frecken und René Temmen übernehmen zur neuen Saison

Beide sind in Salzbergen keine unbekannten Gesichter. Der 59-jährige B-Lizenz-Inhaber Frecken trainierte in der Saison 2017/2018 die A1-Jugend des SVA und im Seniorenbereich u.a. zuletzt den Bezirksligisten SC Hörstel. Seit 2022 ist er im Stützpunkt Baccum für die DFB-Talentförderung tätig.

René Temmen ist in Salzbergen erst Recht kein unbeschriebenes Blatt. René spielte selber viele Jahre für die Erste Senioren, war von 2018-2020, als Nachfolger von Klaus Frecken, Trainer der A1-Jugend des SVA und bereits in der „Corona-Saison“ 2020/21, an der Seite von Norbert Niemeyer, Trainer der Ersten Senioren und ist Inhaber der C-Lizenz.

Der Verein bzw. der Fussball-Vorstand wünschen ihnen und der Mannschaft schon jetzt viel Erfolg für die kommende Saison.