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Vereinsnachrichten
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Neues Trainerteam für den TSV Schwarzach
von Christopher Zettl · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Nachdem Sascha Burkhard als Haupttrainer bereits frühzeitig im Dezember für die kommende Saison verlängert hat, wurde nun das Team komplettiert. Aus den eigenen Reihen kommen Kai Schaardt und Henrik Fraunholz dazu, die beide als spielende Co-Trainer auf und neben dem Platz unterstützen. Die beiden sind bereits viele Jahre im Verein, kennen die Spieler und die Strukturen und können so einen richtigen Mehrwert liefern. Wir freuen uns, hier die Weichen mit erfahrenen Spielern stellen zu können.