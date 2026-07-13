Neues Trainerteam für den SV Alemannia Waldalgesheim II

Der SV Alemannia Waldalgesheim II stellt sich zur neuen Saison an der Seitenlinie neu auf. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Der Kapitän der Mannschaft des SV Alem. Waldalgesheim II. Julian Schwarz, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Nach einer guten Vorbereitung sind wir mit sieben Siegen in Folge hervorragend in die Saison gestartet. Anschließend gab es jedoch einige Höhen und Tiefen, und insbesondere zu Beginn der Rückrunde lief es zunächst nicht wie gewünscht. Durch eine Umstellung der Formation und Taktik konnten wir jedoch wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die letzten zehn Ligaspiele konnten wir allesamt gewinnen und belegten somit verdient den zweiten Tabellenplatz, der uns die Chance auf den Aufstieg über die Relegation ermöglichte. Auch wenn uns der Aufstieg letztlich verwehrt blieb, können wir auf eine tolle Saison zurückblicken, in der wir uns als Mannschaft sportlich und menschlich weiterentwickelt haben."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Wie viele sicherlich bereits mitbekommen haben, wird es zur kommenden Saison Veränderungen an der Seitenlinie der 2. Mannschaft geben. Die Rollen im Trainerteam werden neu verteilt: Max Heinen übernimmt die Position des Cheftrainers, während Max Reichenberger künftig als Co-Trainer tätig sein wird. Außerdem hat unser bisheriger Kapitän Tom Grünewald entschieden eine fußballerische Pause einzulegen, weswegen Julian Schwarz zum neuen Kapitän der Mannschaft ernannt wurde."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)

"Zugänge:

Julian Klebig (vom TV 1817 Mainz),

Nico Merz (vom BFV Hassia Bingen),

Anton Harig

David Fisch (beide aus der eigenen A-Jugend)

Abgänge:

Nino Fuchs (zum FC Germania Weilbach),

Noah Dittrich (zur SG Bingerbrück),

Tom Grünewald (sportliche Pause)"

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Nach dem verpassten Aufstieg waren die Tage danach natürlich zunächst schwer, und die Stimmung war entsprechend gedrückt. Durch unsere Abschlussfahrt im Juni sind wir als Mannschaft aber noch enger zusammengerückt. Jetzt blicken wir gemeinsam nach vorne und freuen uns darauf, in der neuen Saison wieder anzugreifen und oben mitzuspielen."

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Nachdem wir in der vergangenen Saison einen starken zweiten Tabellenplatz erreicht haben, wollen wir auch in der kommenden Spielzeit wieder vorne mitmischen. Mit einer jungen, hungrigen und motivierten Mannschaft möchten wir an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen und das bestmögliche Ergebnis erzielen. Unser Ziel ist es, erneut eine erfolgreiche Saison zu spielen und oben anzugreifen."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Neben dem regulären Mannschaftstraining absolvieren wir in der Vorbereitung zusätzlich einmal pro Woche ein Athletiktraining. Damit wollen wir uns nicht nur spielerisch, sondern auch konditionell bestmöglich auf die kommende Saison vorbereiten und die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit schaffen."

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Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!