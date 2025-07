Neues Trainerteam für BW Friedrichshain

Die Fußball-Saison steht vor der Tür und der Sportverein BW Friedrichshain ist bereit für einen Neuanfang – mit einem neuen Trainerteam, das aus den eigenen Reihen gewonnen werden konnte. Mit Chan, Moritz und Tobi an der Seitenlinie wird die 1. Herren-Mannschaft in die nächste Spielzeit starten. Wir freuen uns sehr, diese drei engagierten und talentierten Trainer willkommen zu heißen, die das Ruder in einer Zeit übernehmen, die für unseren Verein von großer Bedeutung ist.

Ein herzliches Dankeschön an Ole und Tom