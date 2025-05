Neues Trainerteam für 2025/26

Der SC Böckingen freut sich, zur kommenden Saison 2025/26 ein neues, erfahrenes Trainerteam präsentieren zu können. Mit Rainer Graf kehrt ein altbekanntes Gesicht an die Seitenlinie zurück. Graf war bereits in den späten 2000er- und frühen 2010er-Jahren als Cheftrainer beim SC Böckingen tätig und führte die Mannschaft im Jahr 2007 von der B-Klasse in die A-Klasse. Darüber hinaus übernahm er von 2011 bis 2014 Verantwortung als Abteilungsleiter im Verein. Zuletzt war Rainer Graf im Jugendbereich des TV Flein aktiv.

Unterstützt wird er von Markus Junker, der ebenfalls vom TV Flein nach Böckingen wechselt. Junker war zuvor unter anderem als sportlicher Leiter beim FC Union Heilbronn tätig und bringt reichlich Erfahrung mit – nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch aus seiner aktiven Zeit als Spieler in der Oberliga, damals die höchste Spielklasse im Amateurfußball. Beim SC Böckingen wird er sowohl als Co-Trainer als auch in der Funktion des Torwarttrainers agieren.



Komplettiert wird das neue Trainerteam von Adrian Kahlert, der dem Verein ebenfalls bestens bekannt ist. Kahlert war bereits in der Saison 2023/24 sowie in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit 2024/25 als Co-Trainer aktiv. Zur Rückrunde übernahm er interimsweise die Rolle des Cheftrainers, die er bis zum Saisonende ausfüllen wird, ehe er zur neuen Runde wieder als Co-Trainer ins Team zurückkehrt.