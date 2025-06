Neues Trainerteam: Ebeling übernimmt FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II

Der abstiegsbedrohte FSV trennte sich kurz vor dem Schlussspurt der abgelaufenen Spielzeit von Trainer Pascal Michalsky und schaffte anschließend noch den Klassenerhalt. Nachdem die Bliedersdorfer den Trainerposten zunächst aus der Mannschaft heraus nachbesetzten, ist nun eine Lösung für die kommende Spielzeit gefunden.

Ebeling hat neben seiner Tätigkeit als Assistent in Agathenburg, wo er in der Winterpause aufhörte, jahrelange Erfahrung als Jugendtrainer. Als Co-Trainer steht ihm nun Florian Bahr zur Seite, der als "Bliedersdorfer Jung" nun seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelt.



Christian Wierzbinski, Sportlicher Leiter des FSV: "Die letzten zwei Jahre waren nicht ganz so einfach. Wunsch der Mannschaft war es, mit einem neuen Impuls in die kommende Saison zu starten. Oliver hat uns in den Gesprächen überzeugt und möchte gemeinsam mit den Jungs eine gute Basis für eine erfolgreiche Spielzeit schaffen. Ich freue mich sehr, dass die Gespräche so positiv verlaufen sind und wir uns über eine Zusammenarbeit so schnell einig geworden sind."