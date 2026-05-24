🔥 NEUES TRAINERTEAM DER SpVgg Wehr 1977 🔥

Mit voller Motivation und frischem Ehrgeiz startet unsere 1. Aktivmannschaft in die Saison 2026/2027! 💙🤍

⚽ Ivan Rapisarda – startet als Spielertrainer und bringt als erfahrener Torwart nicht nur Einsatz und Leidenschaft mit, sondern möchte seine Erfahrung, Mentalität und seinen Ehrgeiz direkt an die Mannschaft weitergeben. Auf und neben dem Platz soll gemeinsam wieder eine starke Einheit entstehen. 💪🧤

Wir freuen uns, euch unser neues Trainerteam vorstellen zu dürfen:

⚽ Andreas Vogel – aktuell erfolgreich im Jugendbereich tätig und früher selbst als Spieler in der Landesliga und Bezirksliga aktiv gewesen. Mit seiner Erfahrung, Ruhe und seinem Fußballverständnis wird er die Mannschaft sportlich weiterentwickeln. 👏

🤝 Unterstützt wird das Team von Pit Donato, der als Vorstand hinter dem Projekt steht und gemeinsam mit dem Verein den nächsten Schritt gehen möchte.

Unser Ziel: ✅ Zusammenhalt

✅ Leidenschaft

✅ Disziplin

✅ Entwicklung

✅ Wieder erfolgreichen Fußball in Wehr spielen

Wir wollen als Mannschaft wieder enger zusammenrücken, füreinander kämpfen und gemeinsam etwas aufbauen. Jeder einzelne Spieler ist wichtig – nur als TEAM können wir erfolgreich sein! 🔥

Jetzt heißt es: Arbeiten. Kämpfen. Zusammenhalten. 💙