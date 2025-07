Neues Trainerteam beim Verbandsligisten

Cheftrainer mit Regionalliga-Vergangenheit

Mit der Verpflichtung von Daniel Seemann holt sich der FC Holzhausen einen Trainer mit Ober- und Regionalliga-Erfahrung. Seemann war über viele Jahre hinweg bei der TSG Balingen und dem SSV Reutlingen aktiv. Seine Trainerlaufbahn begann er als spielender Co-Trainer bei der SG Empfingen, mit der er in der Landesliga einige Erfolge feiern konnte. In der abgelaufenen Saison stand er parallel sieben Mal selbst auf dem Platz und erzielte fünf Treffer.

Auch seine vorherigen Stationen als Spieler unterstreichen seine Qualität: In der Regionalliga Südwest lief Seemann insgesamt 76 Mal für die TSG Balingen auf und erzielte dabei 7 Tore. In der Oberliga war er für Reutlingen und Balingen aktiv, brachte es auf über 100 Einsätze und sammelte in dieser Zeit wichtige Erfahrungen, die ihm nun beim FC Holzhausen als Trainer zugutekommen sollen.

Sandro Bossert verstärkt die Seitenlinie

An der Seite von Seemann agiert künftig Sandro Bossert als Co-Trainer. Auch er war in der vergangenen Saison noch aktiv – bei den TSF Dornhan bildete er ein Trainerduo. Seine gesamte Spielerkarriere verbrachte Bossert bei seinem Heimatverein SV Wittendorf, was für hohe Vereinstreue und Identifikation spricht.

Erfahrung pur auf der Torwartposition

Für das Torwarttraining ist künftig Wolfgang Stolpa verantwortlich. Der neue Mann im Team bringt langjährige Erfahrung aus der Arbeit mit ambitionierten Vereinen mit. Stolpa war unter anderem bei der TSG Balingen, dem FC 08 Villingen sowie dem Schweizer Profiklub FC Luzern tätig. Damit bringt er nicht nur fachliche Tiefe mit, sondern auch die Fähigkeit, Talente weiterzuentwickeln und Routiniers zu stabilisieren.

Ein ambitioniertes Trio mit klarem Plan

Mit Seemann, Bossert und Stolpa hat sich der FC Holzhausen ein vielseitig aufgestelltes Trainerteam zusammengestellt, das den Spagat zwischen Erfahrung und Entwicklung schaffen kann. Die Kombination aus höherklassiger Spielpraxis, Trainertätigkeit in ambitionierten Amateurklubs und dem Blick für Details auf Spezialpositionen wie der des Torwarts macht Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit.