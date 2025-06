Neues Trainerteam beim TSV Eller II

Knapp verpasster Aufstieg

In der abgelaufenen Saison belegen die Düsseldorfer den dritten Platz und verpassen so nur knapp den Relegationsplatz zur B-Liga, der jetzt an die dritte Mannschaft vom SF Gerresheim geht, welche nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis ein gutes, wenn auch überraschend, erzählt Müller FuPa Niederrhein: „Enttäuscht ist bei uns niemand über den Ausgang der Saison. Wir sind ja gestartet, um ein neues Team zu formen, und das ist uns durchaus gelungen. Dass wir so schnell so gut als Team funktionieren würden, konnte niemand ahnen.“