Neues Trainerteam beim SC Minseln für die Saison 26/27

Das Trainerteam für die Saison 2026/27 steht fest! ⚽️💛🖤

Mit Michael Kirstein und Dominik Kaiser übernimmt ein neues Trainergespann unsere Mannschaft für die kommende Saison.

Für Dominik ist es die erste Trainerstation, er kommt von den Spfr. Hügelheim zu uns auf den Dinkelberg. Wir freuen uns sehr, ihn beim SC Minseln begrüßen zu dürfen.

Michael übernimmt das Traineramt auf Wunsch der Mannschaft und wird weiterhin auch die Fußballschuhe für uns schnüren, und wird somit als Spielertrainer fungieren.

Komplettiert wird das Trainerteam von Dominik Grimmer der als Co-Trainer und Betreuer zur Seite steht. Wir freuen uns sehr, dass er an Bord bleibt und dem Team über die aktuelle Saison hinaus erhalten bleibt.

Wir blicken voller Vorfreude auf die Saison 2026/27 und wünschen dem neuen Trainerteam viel Erfolg sowie stets eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit! 💛🖤



