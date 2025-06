Neues Trainerteam beim SC Merzenich vorgestellt

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, eine Mannschaft des SC Merzenich zu trainieren. Zu keinem anderen Verein in der Region habe ich eine so enge Bindung“, betont der 46-jährige Cheftrainer Maik Wengorz. „Ich freue mich auf die Saison und darauf, die jungen Spieler möglichst optimal auf den Seniorenfußball vorzubereiten. Mit Dirk Weber habe ich einen guten Bekannten und einen erfahrenen Co- und Torwarttrainer an meiner Seite. Gleichzeitig wollen wir zwei jungen Trainern die Möglichkeit geben, im Trainergeschäft Fuß zu fassen. Ich freue mich wieder auf Fußball – und das ist ein gutes Zeichen.“