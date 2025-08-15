Neues Trainerteam beim FV Haltingen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
B- Kreisligist FV Haltingen geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison 25/26. Elias Fritz und Jamal Zoubeir legen in der Vorbereitung grossen Wert auf Teambildung und neuer taktischer Ausrichtung. Sechs Neuzugänge verstärken ab sofort die Mannschaft aus dem Rebgarten.