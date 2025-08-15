 2025-08-14T11:39:53.462Z

Neues Trainerteam beim FV Haltingen

Haltingen

B- Kreisligist FV Haltingen geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison 25/26. Elias Fritz und Jamal Zoubeir legen in der Vorbereitung grossen Wert auf Teambildung und neuer taktischer Ausrichtung. Sechs Neuzugänge verstärken ab sofort die Mannschaft aus dem Rebgarten.

